Gündogan podría dejar el Barcelona para marcharse a Arabia Saudí

Las cosas no están yendo todo lo bien que se podía esperar en el Barcelona esta temporada. El equipo perdió algunos nombres y se reforzó con otros como fue el caso de Ilkay Gündogan, que dejó el Manchester City tras proclamarse campeón de Europa. El centrocampista alemán es de hecho uno de los jugadores que no parece estar del todo contento en Barcelona, pocos meses después de desembarcar allí. Desde Arabia Saudí avanzan rumores sobre un interés del culé de dejar el club y firmar por un equipo de la Saudi Pro League.

La derrota en el Clásico escoció y mucho en Barcelona, aunque no todo lo que le hubiera gustado a Gündogan, sorprendió por la poca rabia que encontró en el vestuario culé tras perder contra el Real Madrid en su primer Clásico de competición oficial. El alemán fue protagonista en zona mixta y lanzó una frase contundente que sorprendió a todos.

«Quiero ser honesto pero sin pasarme, porque no me gustaría decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y de un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción. Y esto es parte del problema», explicaba Gündogan, que remataba con contundencia: «No vine aquí para perder este tipo de partidos ni para permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia».

Aquellas declaraciones cobran más sentido si cabe ahora, con el Barcelona en un momento de dudas en su juego y también en los resultados, con lesiones que preocupan, con el entrenador pidiendo fichajes mientras Joan Laporta y Deco apuestan por confiar en la plantilla.

Es el periódico árabe Asharq Al-Awsat el que ha puesto el nombre de Ilkay Gündogan en el mercado a raíz de unas declaraciones del director del comité de competición de la Federación de Arabia Saudita, Saad Al-Ladhim, que apuntó que existía un futbolista europeo que había rechazado una oferta el pasado verano y que ahora había contactado de nuevo con ellos para conocer las opciones de recalar en la Saudi Pro League. Es el medio saudí el que ha desvelado el nombre del jugador del Barcelona.

Arabia Saudí apuesta fuerte por Gündogan

Como ya lo hicieron el pasado verano, Arabia Saudí será uno de los grandes agitadores del mercado invernal y apunta a volver a ser un quebradero de cabeza para los grandes de Europa, tentando a futbolistas no sólo de España, sino también de la Premier, Bundesliga, Ligue 1, Serie A…

La competición saudí tiene potencial suficiente para ofrecer un contrato económico mejor a Gündogan, que firmó por el Barcelona perdiendo dinero con respecto a lo que venía percibiendo en Inglaterra. El alemán, que podría estar insatisfecho por cómo están yendo las cosas en España, podría hacer las maletas más pronto que tarde en busca de un retiro prematura en Arabia Saudí, donde la competencia está a años luz de cualquier europea pese a los grandes nombres.