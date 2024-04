Guardiola se enzarza con Roy Keane por Haaland y le lanza un aviso: «Yo no voy a criticar…»

El duelo entre el Manchester City y el Arsenal, que acabó con 0-0, dejó más ajustado si cabe la lucha por el título de la Premier League entre ambos y el Liverpool, que salió beneficiado de la última jornada tras el pinchazo de estos y su triunfo, recuperando el liderato de la clasificación. Pero el empate sin goles en el Etihad despertó críticas hacia los citizen, en concreto hacia el goleador del equipo, Erling Haaland, lo que ocasionó un rifirrafe verbal entre Pep Guardiola y Roy Keane.

Y es que el ex futbolista, ahora analista televisivo, dejó unas palabras muy duras contra Haaland por su papel en el empate sin goles ante el Arsenal. Keane hizo referencia al bajo nivel técnico del noruego, calificándolo de nivel de cuarta división: «Los niveles de su juego general son muy pobres… Creo que Haaland tiene que mejorar para que sea casi como un jugador de la League Two –la cuarta categoría en Inglaterra–».

Las declaraciones del ex del Manchester United no han sentado nada bien a Guardiola, molesto por la alusión técnica hacia Haaland, muy disconforme, especialmente viniendo de un ex jugador y ex entrenador como Keane, algo que no pasó por alto el técnico español: «Yo no voy a criticar a mis compañeros cuando me retire. No estoy de acuerdo con él. Es como si dijera que es entrenador de segunda o tercera liga. No me parece».

«Erling es el mejor delantero del mundo y nos ayudó a ganar lo que hicimos la temporada pasada», comentó Guardiola sobre un futbolista que batió récords goleadores la pasada campaña en la que lograron alzarse tanto con la Premier como con la Champions League. Cabe recordar que Haaland sumó 52 goles en su temporada debut con el Manchester City el curso pasado y que en la actual ya acumula 29 pese a que no pudo participar durante dos meses debido a una lesión muscular.

«Me sorprende que se trate de exjbugadores. Es como los árbitros cuando se retiran, siempre critican a los árbitros», continuaba Guardiola defendiendo a Haaland de las críticas de Keane, sorprendido por quién lanza el mensaje, reflexionando: «Esto siempre me sorprende. El recuerdo desaparece rápidamente. Los problemas que tienen ahora los jugadores, también los tuvieron ellos. Se lo perdieron mil, millones de veces, y se sintieron heridos cuando fueron criticados por ex jugadores. No sé qué va a pasar en el futuro, pero no soy una persona que vaya a criticar a mis colegas cuando me jubile».

Por otro lado, Guardiola entiende que esto es parte del fútbol, y que los jugadores deben entender que es parte de «su trabajo, acéptelo», y que si no es así «tienes que dedicarte a otro trabajo, como leer libros o…». El catalán insistió también en que su equipo, pese a no lograr el triunfo, jugó «un partido excepcional contra el Arsenal» tras poder revisarlo y dejó clara que «la razón por la que no creamos muchas oportunidades no fue culpa de Erling, necesitamos más presencia en el último tercio con más gente, él es excepcional».