Guardiola: «Soy el más famoso, tengo que criticar a los jugadores y hacerles saber lo malos que son»

Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido del Manchester City contra el Aston Villa de este miércoles. Al técnico le preguntaron por las imágenes abroncando a Grealish en el césped del Etihad Stadium tras empatar a cero frente al Arsenal. El entrenador del Manchester City tiró de ironía para responder a las preguntas sobre este asunto: «Lo hago por las cámaras, por mi ego».

«Soy la persona más famosa del equipo, si hay cámaras delante podré dormir satisfecho. Siempre tengo que criticar a los jugadores y hacerles saber lo malos que son. Sobre todo cuando Haaland marca tres goles, las cámaras deben enfocarme a mí, no a ellos», dijo Guardiola de forma irónica que aprovechó para dar un consejo a la prensa: «Por eso uso las cámaras para hacerlo allí. Así que mi consejo para la próxima vez es que no nos grabéis y no habrá problema».

Las cámaras captaron el enfado de Pep Guardiola con su jugador y cómo le abroncaba en el terreno de juego, una acción que fue muy criticada porque le pedían que lo guardara para el vestuario en vez de hacerlo en el verde. De hecho, la prensa británica acusó al preparador español de hacerlo «para las cámaras», de ahí la respuesta irónica del de Sampedor.

Lesionados

Otra de las cuestiones a tratar fue el estado de salud del lesionado Nathan Aké. Al preguntarle a Guardiola sobre cómo estaba el jugador, dijo: «Lesionado. No sé cuánto tiempo estará de baja. Queda un mes y medio o dos meses de competición. Espero que pueda volver a jugar pronto, pero no sé con certeza cuando estará listo». Respecto a los otros lesionados, Stones Walker y Ederson, Pep comentó que «Stones quizá pueda jugar contra el Villa. Los otros dos no».

Sobre si la experiencia del Manchester City puede ser un factor determinante en la carrera por la Premier League, Guardiola fue claro: «Se trata de ganar partidos, eso es todo lo que tenemos que hacer. No hay muchos momentos en los que podamos permitirnos dejarnos puntos, y ahora menos. El Aston Villa se está jugando entrar en la Liga de Campeones, todos los equipos tienen algo en juego, así es que los últimos partidos serán muy difíciles. Nuestra experiencia terminó, no cuenta. Lo que cuenta es el Aston Villa. Ya fuimos capaces de ganar muchos partidos seguidos previamente, no sé cuántos podremos ganar ahora. Lo único que hay que pensar es en cómo ganar al Aston Villa».

Derrota en Villa Park

En el partido de ida, en Villa Park, el City cayó por la mínima (1-0) y Guardiola reconoció que fue el partido más complicado de esta temporada: «Sí, fue la única vez en la que realmente merecimos perder». Además, el técnico destacó que no le sorprende que estén luchando por entrar en la Liga de Campeones el año que viene y elogió el trabajo que están haciendo Emery y su cuerpo técnico.

«Su forma de jugar es excelente. Emery es muy regular cada temporada. Han estado impresionantes, pero no es una sorpresa, por la calidad de su entrenador, del cuerpo técnico y del equipo. No he visto todos sus partidos pero creo que juegan con el mismo sistema y las mismas ideas. Son buenos en las jugadas a balón parado y en transición, con dos jugadores rápidos arriba. Tienen una defensa fuerte y un portero excepcional. Por eso están donde están», concluyó.