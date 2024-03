Cancelo retrata a Guardiola: «Se dijeron mentiras, nunca he sido un mal compañero»

Joao Cancelo se ha asentado como titular en el Barcelona de Xavi y ha aprovechado para lanzarle un dardo a Pep Guardiola por su polémica salida del Manchester City. El lateral portugués aseguró que «se dijeron mentiras» porque nunca ha sido un mal compañero. El jugador cedido en el Barça tiene contrato con el club inglés hasta 2027, contrato que firmó cuando fichó por el vigente campeón de la Premier League tras su periplo en la Juventus.

El enfado de Cancelo con su ex entrenador viene de cuando Guardiola decidió apostar por el joven Rico Lewis en vez de por el luso para el partido de FA Cup frente al Arsenal. Pep no estaba dispuesto a permitir eso y pidió su marcha inmediata del equipo. Aunque la versión del futbolista es distinta, ya que aseguró que «¡Se dijeron mentiras! Nunca he sido un mal compañero para ellos y se lo puedes preguntar a Nathan Aké o a Rico Lewis». Su respuesta señaló directamente a Pep Guardiola.

«No tengo ningún complejo de superioridad o inferioridad hacia ellos, pero esa es la opinión del entrenador…», agregó el portugués que apuntaba su dardo directamente al técnico del City. Cuando le preguntaron si le entristeció esa declaración pública de Pep cuando se anunció su fichaje por el Bayern, el lateral fue claro.

«El Manchester City fue un poco desagradecido conmigo cuando me dijeron eso, porque yo fui un jugador muy importante en los años que estuve allí. La gente sólo se acordará de esto porque el señor Guardiola tiene mucha más fuerza que yo cuando dice algo y prefiero guardármelo para mí. Prefiero saber que estoy diciendo la verdad, me siento realizado con lo que hice. Soy una persona transparente, nunca miento», dijo en una entrevista en A Bola.

Guardiola y la cesión de Cancelo al Bayern

Cuando se anunció su salida al Bayern cedido con opción de compra de 70 millones, Guardiola dijo: «Le deseo lo mejor. Ha sido un jugador muy importante en dos ligas. Después de la Copa del Mundo, hemos jugado con diferentes sistemas y le he dado más minutos a otros jugadores. Cada jugador tiene su propia personalidad. A él le encanta jugar, entrena como los mejores, pero necesita jugar para ser feliz, así que decidimos juntos que lo mejor era dejarle ir a Múnich».

«Fue más difícil de lo que pensaba. Pensé que la Liga alemana era más fácil de lo que era y que el Bayern dominaba mucho más, sobre todo porque llevaba 10 títulos consecutivos. Al final se complicó, porque el Dortmund estaba muy bien cuando llegué, jugando muy buen fútbol», afirmó Cancelo. No obstante, el jugador aseguró que «no me arrepiento, aunque el City ganara la Champions League. Gané en Italia, Inglaterra, Alemania y me gustaría estar aquí y el año que viene peleando por títulos en España».

Fichaje por el Barcelona

Ahora Cancelo ha comenzado una nueva etapa en Barcelona: «Luego vine aquí, me bajé el sueldo y eso no me molesta en lo más mínimo. Era la tercera vez que estaba a punto de venir a Barcelona y por fin estoy aquí.», comentó a pesar de que el Barça no está teniendo un buen año: «Nos eliminaron de la Copa del Rey y perdimos la Supercopa, pero seguimos luchando por el campeonato, aunque estamos a 8 puntos del Real Madrid, y en los cuartos de final de la Liga de Campeones, una fase que el club no ha alcanzado en cuatro años».

Respecto a compartir vestuario con Joao Félix dijo: «Intento inculcarle alguna experiencia que ya he tenido por el hecho de que ya he jugado en muchos clubes. Este año lo conocí un poco mejor a Joao y es un tipo muy trabajador». «Hay mucha gente a la que le gusta, otra que lo odia, pero forma parte de nuestras vidas. Maneja muy bien la presión y estoy impresionado con su calidad y la persona que es», concluyó.