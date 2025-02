Guardiola culpa a sus jugadores del fracaso en Champions: «Algunos ya no pueden jugar cada tres días»

Pep Guardiola fue muy crítico con sus jugadores tras la eliminación en la Champions League a manos del Real Madrid. Después de este batacazo histórico, el técnico dejó claro que «algunos no pueden jugar cada tres o cuatro días». En la antesala del partido contra el Liverpool este domingo, al de Sampedor le preguntaron por la acumulación de lesiones de varios jugadores y si cree que serán capaces de mantener su nivel a pesar de todo.

«Esa es la realidad. Tenemos que sentarnos con los médicos, los jugadores y sus agentes y ser claros que algunos no pueden jugar cada tres o cuatro días. Y este año hay Mundial. Hay jugadores que no pueden mantener el nivel cada semana como en el pasado. Ahora tenemos más problemas. Esa es mi principal preocupación. Está claro que tienen calidad, pero no podemos usarla porque están lesionados, y luego recuperándose… merecemos tener una mala temporada después de todo lo que hemos conseguido en los últimos años. Nos eliminaron a estas alturas, pero puede pasar. De cara al futuro, si queremos competir, los jugadores tienen que estar en forma y disponibles. Hemos tenido demasiadas bajas y los equipos ahora son más rápidos, más veloces, más fuertes y ahora mismo no podemos con ello», explicó Guardiola.

Sobre la fórmula para levantar la moral de sus jugadores después de una eliminación tan dura ante el rey de Europa, dijo: «Ya hemos pasado por ahí. Las derrotas anteriores contra el Madrid dolieron más, esta vez ellos fueron mejores. En el pasado lo hicimos bien contra todos los equipos, los rivales los sentías y luego la suerte decidía. Esta temporada no ha sido así. Lo aceptamos como club. Tuvimos muchas bajas y hay jugadores que tienen más años, esta vez no pudo ser. Si hubiésemos pasado nos habría costado también en la siguiente ronda porque no tenemos la plantilla al completo y esta temporada nos está costando más. Hay que aceptarlo».

«Es la mejor manera para ser mejor profesional, mejor equipo, mejor entrenador. Si te escondes para quedar bien en las ruedas de prensa y ganar popularidad… no funciona así. Todo el mundo sabe dónde está nuestro nivel, entre los mejores del mundo, pero ahora no. Todos los equipos tienen una temporada que no lo hacen tan bien. Contra el Inter, Gündogan tuvo una ocasión en los últimos cinco minutos, pero no pudo marcar. Ahí éramos líderes, pero empezamos a bajar. Tres días después se lesionó Rodri a los siete minutos del partido, y las cosas empezaron a empeorar», agregó.

«La semana pasada decía que tenía a todos los centrales, ya veréis… y una semana después tenemos a dos centrales que estarán de baja dos o tres meses. Toda la temporada ha sido así. Sabemos que no hay temporada en la que no tengamos problemas musculares, como les pasa a miles de millones de equipos: Spurs, Arsenal… hay muchos equipos y llevamos muchos años hablando sobre esto. Klopp lideraba esa conversación», comentó en relación a la gran cantidad de partidos que hay en el calendario.

Guardiola volvió a mostrar su preocupación por el calendario tan apretado que hay actualmente: «Son muchos partidos, más de 50 son demasiados para los jugadores, para un ser humano, el cuerpo no lo aguanta. Y llegamos al final habiendo jugado 65 o 70 partidos. Al final veréis. El Madrid también tuvo muchos problemas musculares. En el futuro será peor. Me preocupa. Normalmente, terminas la temporada y piensas que bueno, que recuperarás a la plantilla de cara a la próxima y puedes volver a intentarlo. Pero no sé si eso pasará en el futuro a partir de ahora».

Y ahora viene el Liverpool

Después de la eliminación contra el Real Madrid, el Manchester City recibirá al Liverpool. Sobre este partido, Guardiola señaló: «El calendario es el que es, nunca me quejo. Después de este partido, y el del miércoles contra el Tottenham, tendremos seis o siete días entre partidos, así es que podemos prepararnos mejor y recuperar jugadores para llegar lo mejor que podamos a los últimos meses de la temporada».

«No estamos en un mal momento. Más allá del partido contra el Real Madrid, que son mejor equipo ahora mismo. Creo que podemos competir contra cualquier equipo en la Champions League. Siempre estuvimos ahí en las últimas temporadas, contra un equipo excepcional como el Madrid. Estuvimos ahí. En muchos aspectos fuimos mejores que ellos, pero esta temporada no es así y tenemos que aceptarlo. Quizá podríamos haber pasado, pero tarde o temprano, con dos centrales lesionados para los próximos dos o tres meses, no íbamos a llegar muy lejos», añadió.

Pep explicó que ya están centrados en la Premier: «La prioridad ahora es la Premier League, donde hemos hecho buenos partidos pese a todo. Incluso cuando perdimos 5-1 contra el Arsenal jugamos unos buenos 60 minutos, aunque quizá no los cinco primeros. Contra el Newcastle estuvimos a un nivel muy alto. El domingo necesitamos hacer un buen partido para conseguir los puntos que necesitamos para intentar clasificarnos para la Liga de Campeones».

Haaland, duda para el Liverpool

Sobre los lesionados, Guardiola comentó que Haaland está pendiente de las pruebas y la de Stones «es una lesión difícil». «Aún no lo sé. Mañana le haremos otra prueba y veremos si puede jugar», aseguró sobre el estado del noruego; mientras que a la pregunta de cómo está Stones fue muy claro: «Lesionado. Del cuádriceps, esa una lesión difícil. En las próximas horas o días sabremos si requiere una operación o no».

En cuanto a la ausencia de Kevin De Bruyne en la vuelta contra el Real Madrid, Pep Guardiola comentó que «fue decisión mía». No obstante, el técnico del City dejó claro que todavía está para jugar partidos grandes: «Claro. Jugó en la ida contra el Madrid, por supuesto que puede jugar partidos grandes».