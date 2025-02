Un ex del Manchester City sentencia a Guardiola: «Lo mejor sería separarnos»

En el Manchester City ya empiezan a dudar de Pep Guardiola. La eliminatoria de Champions ante el Real Madrid, en la que cayeron de forma muy clara contra el conjunto blanco, ha dejado muchas críticas contra el entrenador español, que vive una temporada muy dura. La superioridad del Real Madrid fue tan grande que ya en Inglaterra dudan de Guardiola.

En concreto, Dietmar Hamann, ex futbolista alemán que militó tres temporadas en el Manchester City, ha abierto la posibilidad a que se ponga fin a la etapa de Pep Guardiola como entrenador del conjunto inglés. «Tendrán que hacer un gran cambio y tengo serias dudas de que este paso sea posible con Guardiola», explica Hamann, ahora analista en Inglaterra.

«Lo mejor» para el City es «un gran cambio», añade el que fuera futbolista del conjunto inglés, entre otros equipos, mientras señala que el club necesita «paciencia» si quiere «reconstruir un equipo» aunque también «energía y fuego», algo que no ve «en Guardiola por el momento»: «Una separación sería quizá lo mejor para ambas partes».

La situación de Pep Guardiola es muy delicada en la que es su peor temporada en los banquillos. Además de la eliminación en Champions contra el Real Madrid de forma tan clara, en la Premier el City está en una situación delicada, a 18 puntos del liderato que tiene el Liverpool y que es su próximo rival en la liga. Además, están eliminados ya de la Copa de la Liga.

«Hay que reconstruir el equipo, las cosas no son eternas. Tenemos jugadores veteranos y esto no dura para siempre. Yo no le niego ningún mérito a este grupo habiendo ganado seis Premier League y estando siempre en semifinales», explicó Pep Guardiola en la rueda de prensa posterior al partido en el Bernabéu.

El todopoderoso City, que se gastó más de 200 millones de euros en este mercado de invierno, queda eliminado en dieciseisavos de la Champions. Es decir, no llega ni a octavos. Y no podrá decir el conjunto inglés que tuvo mala suerte en el sorteo -que la tuvo-, ya que si tuvo que medirse al Real Madrid, rey de Europa, es porque quedaron en vigesimosegunda posición en la fase liga de la competición.