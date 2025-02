Guardiola tenía razón: sólo tenía un 1% de posibilidades de ganar al Real Madrid

Pep Guardiola tenía razón. El entrenador del Manchester City dijo tras la ida que tenían un 1% de posibilidades de ganar y eliminar al Real Madrid en estos playoffs de la Champions League. No le faltaba razón. O incluso se dio más opciones de las que realmente le concedió el equipo de Ancelotti sobre el césped. La vuelta en el Santiago Bernabéu fue un auténtico recital de un conjunto blanco lanzado, que pasó por encima de los ingleses y que, además, se quedó corto en el resultado. Tres goles, pero pudieron ser más.

Guardiola consumó ante su histórico, máximo y eterno rival el mayor fracaso de su carrera. A pesar de gastarse una cantidad ingente de millones en fichajes –superando los 200 en el mercado invernal– no ha conseguido meter a un equipo hecho a su antojo en los octavos de final de la Champions League. Todo, tras una fase de liga desastrosa, en la que se metieron como el 22º de 36 equipos participantes y en la que el Real Madrid le ha pasado por encima tanto en la ida como en la vuelta.

Contó con Haaland en la ida celebrada en el Etihad, lo que le permitió contar con una efectividad tremenda. Incluso se adelantó en dos ocasiones, pese a ser inferior en el juego. Pero el conjunto blanco remontó y le hizo tres, llevándose una ventaja mínima al Bernabéu. Pese a que sólo había un gol de diferencia, Guardiola dijo que tenían un 1% de posibilidades de remontar la eliminatoria. Por lo visto en la capital, no se equivocaba.

El Real Madrid fue un vendaval desde bien pronto. Cuatro minutos les bastaron para acercarse por primera vez a la portería de un pobre –en el juego– City y marcar. Lo hicieron por una defensa muy adelantada del otrora mejor entrenador del mundo, que en esta ocasión no supo adaptarse a las circunstancias. Balón en largo de Asencio a Mbappé y el francés no perdonó.

Con el 1-0 dio la sensación de que el Manchester City había firmado su defunción en esta Champions, pero seguía estando relativamente cerca en el marcador pese a la superioridad mostrada por el conjunto blanco. Hasta que, en una jugada colectiva al más puro estilo guardiolista, llegó el 2-0. Lo culminó, de nuevo, Kylian Mbappé, con una genialidad tras recibir de Rodrygo.

Guardiola no tuvo opciones

No había opciones para un Manchester City que, con Haaland en el banquillo, buscaba un imposible en 45 minutos. Y otra vez Mbappé se encargó de borrar cualquier atisbo. Aunque el City no dio en ningún momento la sensación de irse hacia arriba y buscar el gol. De hecho, no fue hasta pasada la hora de partido, ya con el 3-0, cuando empezaron a asomarse tímidamente a la portería de Courtois.

Consiguieron batir al belga en el 92′ para maquillar un partido pésimo de los de Guardiola. El técnico de Sampedor confirma de esta forma su peor participación en la historia de la Champions League. Nunca había caído tan pronto en la máxima competición desde que es entrenador. En esta ocasión, el 1% de posibilidades fue, incluso, demasiado.