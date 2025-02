Mbappé quiere más tras su exhibición ante el City: «Deseo marcar una época en el Real Madrid»

Guardiola tenía razón. Su equipo no tenía un 1% de posibilidades de pasar la eliminatoria, no tenía ninguna. Un vigoroso Real Madrid, subido a lomos de Mbappé, le negó cualquier opción al Manchester City. El campeón sigue ahí y el City hace tiempo que se ha ido. Asensio fue el bastión, Valverde el solidario, Ceballos el nexo y Kylian el martillo. Hasta tres veces golpeó a Ederson.

«Una noche perfecta para el equipo. Queríamos ganar y clasificarnos, para nosotros era lógico estar en octavos, aunque el City era difícil, pero jugamos de la mejor manera. Fue un gran día para nosotros, para el equipo. Lo dije, que no quería venir aquí para jugar mal. Realizar mi sueño era una cosa, pero quiero jugar bien aquí, el tiempo de adaptación se ha acabado y tengo que mostrar mi personalidad», aseguró Mbappé

El francés lo tiene claro, prima el colectivo por encima de lo individual. «Lo más importante es ganar títulos. En mi carrera he marcado muchos goles pero a veces no han servido para nada, si con estos goles ganamos títulos firmo con mi sangre. Siempre he dicho que si puedo marcar más de 50 goles, lo haré», añadió Mbappé.

Su triplete mete al Real Madrid en el bombo del próximo viernes, de allí saldrá su próximo rival en octavos de final. Será o Bayer Leverkusen o Atlético de Madrid. Xabi Alonso o el Cholo Simeone. El francés tiene clara su preferencia. «Son dos grandes equipos, pero prefiero al Atlético que así no viajamos», zanjó a los micrófonos de Movistar tras acabar el partido.

Fue la noche de Mbappé. Desde el inicio. El partido apenas había cumplido su quinto minuto cuando el Real Madrid hizo explotar el guion. Asencio levantó la mirada desde campo propio y atisbó en el contrario a un Mbappé que iniciaba el desmarque a la espalda de los centrales. El pase fue milimétrico y la definición del francés precisa. Vaselina para batir a Ederson.

El segundo lo transformó tras recortar a Gvardiol dentro del área y el tercero de primeras tras recibir de Valverde. Segundo hat-trick del delantero galo con la camiseta del Real Madrid. Suma 14 goles en diez partidos, se ha entonado en el momento clave de la temporada.