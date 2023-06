El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, en serio peligro de suspensión

El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 se encuentra en peligro por los incendios forestales que asolan la ciudad de Quebec, que también incluye la ciudad de Montreal y el circuito Gilles Villeneuve. Después de la suspensión del Gran Premio de Emilia-Romaña hace tres semanas por unas dramáticas inundaciones en la región, el Gran Circo podría ver anulada una segunda cita en este campeonato mundial de 2023.

Cabe destacar que el fuego todavía no es visible en Montreal, ciudad donde se celebra el Gran Premio de Canadá, pero la realidad es que la calidad del aire en la zona afectada está teniendo un impacto realmente negativo para el medioambiente. Según informan los expertos, la gente está inhalando tantas sustancias nocivas en un día como fumar seis cigarros. Y es que son ya varios días los que los incendios forestales están asolando la región. Por ello, las autoridades lo han catalogado como de «alto riesgo», aconsejando a la población quedarse en sus domicilios y no pasar mucho tiempo fuera.

Otra anulación de un segundo Gran Premio en la Fórmula 1 sería un duro varapalo para Liberty Media, pero la situación no es nada sencilla. La climatología no está ayudando a contener los fuegos y los bomberos han anunciado en su última actualización que 113 de los 152 incendios forestales ya no se pueden controlar.

Cabe destacar que ni Liberty Media ni los pilotos ni la propia Fórmula 1 se han manifestado y por el momento se desconoce qué ocurrirá. La celebración de este Gran Premio de Canadá está marcado para el próximo 16 de junio. Todavía hay tiempo de que mejore la situación, pero no se descarta que también pueda empeorar. Resta poco más de una semana y en breve se conocerá la decisión final.

La suspensión de este Gran Premio llegaría justo cuando Aston Martin parecía que iban a llevar algunas mejoras para dotarle a Fernando Alonso y Lance Stroll un monoplaza para pelear con Red Bull. La escudería británica tuvo su peor carrera del año y Mike Krack anunció que «habrá algo que vendrá en Canadá, será un paso».

Canada is on track to face its worst-ever year of wildfire destruction. Blazes are burning in nearly all Canadian provinces and territories, and federal government officials said their modeling shows increased wildfire risk in most of Canada through August https://t.co/QU7KK6eXkm pic.twitter.com/QF5AAOCb3H

— Reuters (@Reuters) June 6, 2023