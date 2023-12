El Girona va en serio a por la Liga

A Real Madrid, Atlético y Barcelona les ha salido un firme competidor. Después de la victoria en Montjuic, el Girona deja claro que va a por la Liga. No hay techo para el líder de la competición, que tras 16 jornadas suma 41 puntos. Suficientes para cerrar el primer objetivo que se marcaron al comienzo del curso, que no era otro que la permanencia, y soñar con cotas más altas. A estas alturas es imposible no tenerles en cuenta, al menos como candidatos, después del espectáculo que ofrecen cada fin de semana y del recital y baño de realidad que dieron a los culés.

Del discurso que han mantenido desde que arrancara el curso se ha pasado a otro bien distinto. Míchel quiere evitar tener que lidiar con la presión de que a su equipo se le ponga como objetivo pelear por la Liga, al menos de momento. Lo que ya no esconde que es una posibilidad, siempre y cuando consigan aguantar. «En el último tercio de la competición, veremos dónde estamos y los objetivos», señaló. Por ahora, quiere disfrutar de lo que están consiguiendo.

Desconoce si serán capaces de pelear por la Liga, «pero sí de ganar a cualquier rival» tras el encuentro ante el Barcelona. Lo que sí que parece claro es que tienen muchas papeletas para terminar entre los cuatro primeros. En este aspecto, están convencidos de que son capaces de hacerlo, puesto que señaló tras el derbi catalán que están ante «una temporada histórica» y que están «preparados para luchar por estar arriba del todo».

Tras imponerse en Montjuic por 2-4, los gerundenses lideran la clasificación con 41 puntos tras la disputa de 16 jornadas. De hecho, sólo el Real Madrid ha sido capaz de ganarles en lo que va de temporada. Suman 13 victorias y únicamente han cedido dos empates ante Real Sociedad –en la primera jornada– y frente al Athletic en Montilivi.

El Girona tiene números de campeón de Liga

El Girona se llevó el triunfo ante el Barcelona confirmando ante uno de los grandes de la Liga lo que venía demostrando a lo largo de la temporada. El buen fútbol de blanquirrojos fue alabado hasta por Xavi, llegando a decir que el juego que practican es al que aspiran ellos. No les temblaron las piernas y dieron una auténtica lección, lo que les consolida en los puestos de arriba y les permite además meterle siete puntos a Barça y Atlético, aunque los de Simeone tienen aún un partido pendiente.

Sus números son claramente de campeón de Liga. De hecho, el mejor Barça de Guardiola en números (2010-2011) tenía a estas alturas dos puntos más (43) que los gerundenses, mientras que el Madrid de Mourinho que logró 100 puntos en la 11-12 tenía un punto menos (40) que los de Míchel.

Por ello, el técnico madrileño no dudó en afirmar que estaba «feliz» y en darle aún más mérito a lo conseguido por los suyos. Los 41 puntos que tienen en su casillero les permiten soñar y ser tenidos en cuenta de cara al segundo y definitivo tramo de la temporada. No quieren compararse aún con el Leicester y la machada lograda en 2016 en la Premier, pero es inevitable que cada vez surjan más similitudes entre ambos. Y es que este Girona va en serio a por la Liga.