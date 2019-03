Giménez habla sobre su continuidad en el Atlético de Madrid y la de Godín

José María Giménez es feliz en el Atlético de Madrid, equipo con el que renovó en junio. El central habló en una entrevista sobre la continuidad en el equipo de su compatriota Godín.

La no renovación de Godín y de Filipe Luis y la posible salida de Lucas al Bayern de Múnich en verano obligarán al conjunto rojiblanco a reestructurar su defensa de cara a la próxima temporada. Con el que sí cuenta el Atlético de Madrid de cara al siguiente curso es con José María Giménez, que ha respondido así al ser cuestionado por su futuro.

“Yo estoy bien, renové, estoy contento y el fútbol es muy raro, pueden pasar cosas extrañas y mientras esté acá a disfrutar, seguir aprendiendo, pero renové a principio de temporada y todavía no se ha hablado nada más”, ha dicho Giménez en una entrevista para Telemundo.

Aunque el central de 24 años no descarta su salida del equipo si suceden “cosas extrañas”, el Atlético de Madrid elevó su cláusula hasta los 120 millones el pasado mes de junio. Así pues, cualquier club que quiera sacarle del cuadro colchonero estaría condenado a negociar con el equipo madrileño.

Uno de los pretendientes de José María Giménez, la Juventus, estaría dispuesta a ofrecer jugadores con el fin de abaratar la operación. No obstante, no entra dentro de los planes del conjunto rojiblanco desprenderse del uruguayo.

Giménez ha hablado sobre la continuidad de Godín en el Atlético

Giménez también ha sido preguntado por la continuidad de Godín en el Atlético de Madrid: “Se está hablando de su posible salida. Mientras esté acá lo seguiremos disfrutando y aprenderemos de él y si acaba saliendo le extrañaremos, pero nos quedaremos con todo lo bueno que dejó en este equipo e institución por lo que todo hincha estará eternamente agradecido con lo hecho por Godín”, ha señalado sobre su compatriota. “Es un privilegio haber podido crecer junto a Godín, estar con él, he aprendido muchísimo y el plus ese te lo da en la selección, nos conocemos y no conozco otra selección con ese plus”, ha añadido José María Giménez sobre su compañero en la zaga.