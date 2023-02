El gesto más vergonzoso de Gerard Piqué: la toma con un periodista

Gerard Piqué vive una relación con los medios de comunicación muy particular, marcada por sus aires de superioridad ante el trabajo que hace la prensa. Le ocurría cuando era futbolista del Barcelona, años en los que tuvo encontronazos con varios sectores, sobre todo los no afines a su equipo o a sus cualidades futbolísticas, y se repite ahora en el plano mediático, en todo lo que tiene que ver con su relación personal con Clara Chía Martí y en su ruptura sentimental con Shakira.

Piqué y Clara Chía fueron pillados en pleno paseo por las calles de Barcelona y la reacción del actual dueño de Kosmos Global Holding, ya retirado del mundo del fútbol, se ha hecho viral y ha sido muy criticado tanto en los medios como en las redes sociales. El motivo no es otro que la manera en la que se dirigió Gerard al periodista que intentó hacer, con la máxima profesionalidad posible, una serie de preguntas tanto a él como a Clara Chía Martí, con la que caminaba cogidos de la mano.

El vídeo, publicado por Europa Press a través de su portal de información de corazón, Chance, deja ver al profesional, del mismo medio, efectuando unas preguntas y a Piqué, que no paró de caminar mientras esto se producía, con la sonrisa irónica activada en todo momento y esperando el mínimo fallo para ridiculizar a quien se había cruzado con ellos y, por lo que dejaba ver su figura, les estaba molestando con sus cuestiones.

Preguntados por el ataque de ansiedad que podría haber sufrido Clara Chía Martí en los días posteriores a la publicación de la canción de Shakira junto a Bizarrap, en la que ambos fueron duramente criticados, Piqué encontró su momento para contestar al periodista, del que pasó olímpicamente con anterioridad, en busca de criticarle. «Coger una ansiedad es difícil», respondió irónicamente el ex futbolista profesional, aludiendo al error de formulación de la pregunta del periodista que logró, junto a su cámara, una de las primeras imágenes exclusivas de la pareja de moda e intentó también hacerse con unas declaraciones que no fueron posibles debido a la ‘sobrada’ de Gerard, que tendría un segundo capítulo cuando el periodista se confundió con la fecha del cumpleaños de Clara Chía. «¡Pero qué te has tomado!», vaciló Piqué, de nuevo con su pareja haciéndole los coros con una risa burlona.

Marea de críticas a Piqué… y Clara Chía

Piqué, como ya ha ocurrido en tantas otras ocasiones, quiso quedar por encima de los medios de comunicación, pero la jugada le salió cara, al menos en lo que respecta a su reputación en las redes sociales. Desde el momento en que se publicó el vídeo se han convertido en virales tanto las imágenes como también la respuesta de Gerard, criticada sobre todo desde el fandom de Shakira, donde no soportan la prepotencia del padre de los hijos de la artista de Barranquilla.

Clara Chía, quien sin decir palabra también mostró una cara de dudoso gusto al reírle las gracias a su novio, tuvo presencia en las críticas que se centraron en primer lugar en Piqué, pero extendidas a la pareja. «Sois unos payasos», comentaba un usuario, que a continuación vería como llegaban respuestas de todo tipo. «Ella se ríe mucho, pero cuando le hagan ‘el Shakira’ se va a quedar sin novio y sin curro», espetaba otro usuario a la pareja de un Gerard que vuelve a hacer todo lo posible por quedar mal con los medios de comunicación y pasar a dominar la escena.