Gerard Martín KO con la sub-21: abandona la concentración y pasará por el quirófano

La épica victoria de la selección española sub-21 en su estreno en el Europeo deja un lesionado, Gerard Martín. El jugador del Barcelona, que fue titular en este encuentro ante Eslovaquia, pero tuvo que ser cambiado por este motivo, sufre una lesión en la mano derecha. Y con ello, Gerard Martín abandona la concentración de España y además pasará por el quirófano. No puede ser sustituido por ningún otro futbolista.

El futbolista español se hizo daño en una caída nada más empezar el encuentro ante Eslovaquia, que España ganó 2-3 con un gol de Tárrega en los últimos minutos. Gerard Martín aguantó, con dolor, hasta el descanso, cuando fue sustituido en lugar de Hugo Bueno.

Tras las pruebas médicas, la Federación ha confirmado que Gerard Martín no puede seguir en la concentración de la selección española sub-21 al sufrir una «una luxación en el quinto metacarpiano de la mano derecha». No entra ningún otro futbolista en su lugar porque no se puede, ya que la normativa del Europeo sub-21 no permite reemplazar a futbolistas lesionados una vez arrancada la competición.

España ganó en su estreno en el Europeo sub-21 tras vencer a la anfitriona Eslovaquia con un gol épico de César Tárrega en el minuto 90. Una victoria muy sufrida y que los de Santi Denia tuvieron que luchar y pelear hasta el último segundo. La selección española dejó ir en el inicio de la segunda mitad una renta de dos goles de ventaja con una tremenda desconexión de cinco minutos. La reacción española fue muy positiva y España comienza el campeonato con tres puntos claves.

Ese triunfo dejó esta lesión de Gerard Martín, que es la segunda baja desde que Santi Denia dio la lista para este torneo. La anterior fue la de Yeremay Hernández, que sí pudo ser sustituido porque se produjo antes de empezar el torneo y de viajar a Eslovaquia.