Gaspart, el primero que puso en nómina a Negreira: «Jamás el Barça pagó para beneficiarse»

Joan Gaspart, el primer presidente del Barça que pagó a Negreira, quiso hablar del asunto en mitad del juicio contra el que fuese durante dos décadas el número 2 de los árbitros. El ex directivo culé intentó hacer un razonamiento para explicar que él no tenía constancia de que se estuviese remunerando al hombre que era el encargado de anunciar los ascensos y descensos de los colegiados y también comunicarles si se habían convertido en internacionales.

«Se pagaba por un trabajo, pero yo ya lo he dicho mil veces que no tenía constancia de que se pagase a Negreira ni a su empresa», empezó explicando un Gaspart que tiene la misma edad que el controvertido ex árbitro y que todavía tiene mucha lucidez en sus argumentaciones.

El ex presidente culé indicó en el podcast Solo para culés que emite El Chiringuito de Jugones que «en el supuesto (de esos pagos que alcanzan los 7,6 millones de euros), puedo decir que jamás el Barça pagó para beneficiarse». Gaspart, parece ser, cree que se pagó de buena fe esos impresionantes montantes ecónomicos.

Negreira, en su declaración ante Hacienda, explicó que el Barça le pagaba para «asegurar la neutralidad arbitral» contrastando con las interpretaciones de un Gaspart que quiso dar su interpretación final de las cosas. «Y voy a ser muy sincero, yo que salí por piernas como presidente del Barça, ¿crees que me hubiese ido sabiendo que pagando a los árbitros iba a ganar? Por favor, y soy honrado reconociéndolo. Si no ganábamos partidos, si casi nos vamos a Segunda División por mis malas decisiones», puntualizó.

«Se pagaba por un trabajo» «Yo no tengo costancia que se pagara a Negreira» «Pero en el supuesto, jamás, ni en mi época ni en otras, seguro que no ha pagado para beneficiarse» «Si hubiera sabido que pagando a los árbitros…y soy honrado» Es imposible no sentir vergüenza pic.twitter.com/d7Z72Seq7t — Andres Martinez (@LosSublimes) June 23, 2024

Joan Gaspart tiene la fortuna de que, a diferencia de Sandro Rosell o Josep María Bartomeu, no puede ser imputado por haber prescrito este presunto delito de corrupción deportiva que investiga el juez Aguirre. Si el ex presidente no se sintiese inviolable seguro que cambiaría este discurso tan alegre y romántico que exhibe en redes sociales.