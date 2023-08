García Silvero, el íntimo amigo de Tebas con el que la Liga quiere controlar también la Federación

La Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendió el pasado sábado a Luis Rubiales de su cargo por el controvertido beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial Femenino. Detrás de esa resolución hubo un abogado español que fue una parte más que implicada en todo el proceso. Emilio García Silvero, director legal de la FIFA, dio luz verde a una sanción de 90 días contra el máximo dirigente de la Federación Española. En el pasado, este directivo fue una de las personas que opositó a suceder a Ángel María Villar al frente de la RFEF y actualmente es el favorito de la Liga para hacerse con el despacho presidencial en Las Rozas.

García Silvero ejerce como jefe del departamento legal de la FIFA desde septiembre de 2018. El gallego trabajó previamente en la Federación Española de Fútbol coincidiendo en este escenario con su amigo íntimo Miguel Cardenal. De sobra es conocida la trayectoria del ex secretario de Estado para el Deporte, ahora trabajador de Mediapro, como cómplice de los negocios del presidente de la Liga Javier Tebas. Ambos urdieron y aprobaron en 2015 el plan para el reparto centralizado televisivo que ha llevado al fútbol profesional español a su actual ‘ruina’ económica en el mercado de fichajes.

Silvero fue sondeado por este bando para atacar la presidencia de la Federación Española de Fútbol cuando Ángel María Villar empezó a tambalearse en su cargo allá por el verano de 2017. El gallego mostró su predisposición en diversas entrevistas a ser el cabeza de cartel, pero en febrero de 2018 filtró a El País que renunciaba «ante la imposibilidad de regenerar la entidad federativa» tras hablar con varios presidentes territoriales que no le iban a regalar su apoyo.

El directivo puso esa excusa, pero sus conexiones con la Liga le dejaron marcado de cara a una Asamblea Federativa, que no olvidaba quién había estado detrás de la cacería en aquel momento contra un Villar que pasó un par de semanas en prisión preventiva. Rubiales vio así allanado su camino para llegar a la presidencia tres meses después superando en las elecciones a Juan Luis Larrea.

Silvero podría dar el paso

El actual jefe de legal de la FIFA se echó a un lado esperando una oportunidad que quizá pueda llegarle en unos meses si se celebran elecciones a la presidencia de la Federación Española. Silvero, de hecho, podrá vender que es una opción más que válida para mantener la candidatura de España a organizar el Mundial de 2030 gracias a sus conexiones en el máximo organismo del fútbol mundial.

No en vano, el directivo estuvo presente en la final del Mundial Femenino en Sidney y presenció en directo todos los acontecimientos que han llevado a la suspensión de Luis Rubiales. A García Silvero no le ha temblado el pulso a la hora de accionar el mecanismo para que la Comisión Disciplinaria de la FIFA sacase un durísimo comunicado en el que dictaba una orden de alejamiento contra el presidente y la Federación Española para que no vuelvan a hablar con Jennifer Hermoso.

Pese a que el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, el colombiano Jorge Ivan Palacio, fue el que puso la firma en la suspensión de Rubiales no cabe duda de que García Silvero ha tenido un papel relevante en la apertura de un expediente que alejaba al directivo federativo «de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional durante 90 días».

Ahora veremos si este directivo, con evidentes intereses cruzados en el proceso, decide abstenerse en la investigación que puede apartar definitivamente a Rubiales de su cargo. García Silvero ya tuvo como objetivo en el pasado liderar a la Federación Española de Fútbol y ahora podría cumplir con su objetivo. Apoyos no le van a faltar con un Javier Tebas deseoso de hacerse con el monopolio del fútbol español.