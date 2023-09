Ganna se impone a Evenepoel en la contrarreloj de Valladolid y Kuss salva el liderato

La primera oportunidad de los hombres de la general por acercarse al liderato de Sepp Kuss no ha salido todo lo bien que esperaban. El estadounidense ha salvado el rojo, en una jornada dominada por Filippo Ganna, que se impuso en la contrarreloj de Valladolid al campeón del mundo de la disciplina, Remco Evenepoel, por 16 segundos. Aunque no consiguió la victoria, el belga le metió 20 segundos a Roglic y más de un minuto a un Vingegaard que no tuvo su día.

La etapa se presentaba como la gran oportunidad de Remco para volver a liderar esta Vuelta. El belga llegaba como el favorito, tras convertirse en campeón del mundo hace apenas unas semanas en Escocia. Pero la contrarreloj no le salió todo lo bien que esperaba. Ganna batió todos los registros en los puntos intermedios y ni el del Soudal Quick-Step, ni el resto de candidatos consiguieron superarle.

En los 25,8 kilómetros de recorrido por Valladolid, el italiano no tuvo rival. Marcó un tiempo en meta de 27:39, superando en 16″ a Evenepoel. Roglic acabaría en tercera posición, a 36″ del vencedor de la etapa. Las sorpresas llegaban con Almeida, Vlasov, Ayuso y un sorprendente Marc Soler, que pudo hacerse con el rojo de líder. Todos ellos terminaron en el top-8, por delante de un desinflado Vingegaard que fue décimo, a 1:18 de Ganna y a 1:02 de Evenepoel.

Kuss mantiene el rojo

La jornada se presentaba con la posibilidad de que Sepp Kuss perdiera el maillot de líder. Los favoritos estaban a un mínimo de 2:22 del liderato que ostentaba y que logró salvar en la crono. El estadounidense cumplió con el papel y logró salvar el liderato, pese a que un sorprendente Marc Soler no se lo puso nada sencillo. Entró a 1:29 de Ganna, pero sólo se dejó 17″ con el español, que continúa en segunda posición.