La gala del FIFA The Best 2023, en directo

La gala de los premios The Best 2024 de la FIFA se celebra este lunes 15 de enero en Londres con cierta incertidumbre pero con favoritos para las categorías masculina y femenina, en esta última con opciones para España. Sigue en directo la ceremonia de entrega de premios de la gala The Best 2024 en OKDIARIO con el minuto a minuto, los diferentes ganadores y puestos finales de jugadores y entrenadores.

La gala de los premios The Best 2024 de la FIFA, en directo

Qué día y a qué hora es la gala The Best 2024

La gala The Best 2024, organizada por la FIFA, tendrá lugar en Londres el lunes 15 de enero en directo. Durante el evento, se premiará a los mejores futbolistas del año, tanto masculinos como femeninos. Además, se revelará el once ideal y se reconocerá a entrenadores destacados y aficionados. El acto está programado para comenzar a las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias. A partir de esa hora, se conocerán los ganadores de la noche.

Dónde ver por TV la gala The Best 2024

Para disfrutar en vivo de la gala The Best 2024 por televisión en directo, sintoniza el grupo Atresmedia, una cadena privada y no de pago, específicamente el canal Mega. También puedes acceder al evento mediante streaming en línea utilizando la aplicación Atresplayer en dispositivos como móviles, ordenadores, tablets o smart TVs. Además, puedes seguir la narración minuto a minuto de la entrega de premios en la web de OKDIARIO.