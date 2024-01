Gala de los premios The Best 2024: cuándo es, horario y nominados

Este lunes 15 de enero de 2024 se celebra en Londres la gala de los premios The Best que nombra a los mejores del mundo en el último año. Leo Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé son los tres finalistas que optarán a llevarse el premio al mejor jugador. El noruego es el principal favorito a suceder al astro argentino en el palmarés después de su gran temporada con el Manchester City con el que conquistó el triplete: Premier League, FA Cup y Champions League y fue máximo goleador de la pasada edición de la Liga de Campeones.

A qué hora es la gala The Best 2024

La octava edición de los premios The Best tendrá lugar este lunes 15 de enero a las 19:30 horas en el auditorio Eventim Apollo de Londres. En el evento se darán un total de nueve premios individuales: mejor jugador y jugadora, mejor portero y mejor portera, mejor entrenador masculino y femenino, Premio Puskas al mejor gol, Premio FIFA Fair Play, Premio Aficionado FIFA. Además, la FIFA también elegirá el FIFA FIFPRO World 11 masculino y femenino. Varios entrenadores/as y jugadores/as pelearán por este preciado galardón que entrega la FIFA desde el año 2016.

En la categoría masculina, Haaland y Mbappé lucharán por destronar a Leo Messi, tercer finalista y vigente ganador de este trofeo. El argentino se impuso el año pasado después de conquistar el Mundial con Argentina y ser nombrado mejor jugador del torneo celebrado en Qatar. El futbolista del Inter Miami viene también de ganar el Balón de Oro hace unos meses, pero salvo sorpresa este año el ex de Barça y PSG no repetirá premio ya que el gran favorito es el futbolista noruego del Manchester City.

En la categoría femenina, las finalistas son Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso y la jugadora del Real Madrid Linda Caicedo. Las dos primeras son las principales favoritas después de haber conquistado el primer Mundial de la historia del fútbol femenino español, aunque todo apunta a que será la centrocampista del Barcelona y actual ganadora del Balón de Oro quien se lleve esta batalla contra su compañera de selección y ex del Barça. De hecho, la futbolista catalana de 25 años ya fue elegida como mejor jugadora de la pasada Copa del Mundo disputada en Australia y Nueva Zelanda y todo hace indicar que también sucederá a Alexia Putellas, ganadora en 2022, en el premio The Best.

Dónde ver la gala The Best 2024 por TV

La gala de los premios The Best se celebrará en Londres por tercera vez tras las ediciones de 2017 y 2018. La ceremonia de entrega de premios se podrá ver en directo a través de Mega y en OKDIARIO, donde te contaremos minuto a minuto todo lo que suceda en esta octava edición de los premios otorgados por la FIFA y qué jugador se lleva el premio gordo de la noche tanto en categoría masculina como en femenina.

Cabe destacar que en la categoría de mejor entrenador los nominados son Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter de Milán) y Luciano Spalletti (Nápoles). El favorito es el preparador español del conjunto inglés que ha conquistado la Premier League, FA Cup y Champions League la pasada temporada. Por su parte, el técnico del Inter logró llevar a los suyos hasta la final de la Champions; mientras que Spalletti llevó al conjunto napolitano a la conquista del Scudetto 33 años después.

En lo que respecta a la categoría de mejor entrenador femenino se encuentran Jonatan Giraldez (Barcelona), Emma Hayes (Chelsea) y Sarina Wiegman (Inglaterra). En el apartado de mejor portero está el guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois, Yassine Bonou ‘Bono’ (Sevilla/Al Hilal) y Ederson (Manchester City); mientras que las porteras finalistas son: Mckenzie Arnold (West Ham), Cata Coll (Barcelona) y Mary Earps (Manchester United). Por último, los nominados al Puskas son: Julio Enciso (Brighton & Hove Albion FC), Guilherme Madruga (Botafogo Futebol Clube) y Nuno Santos (Sporting CP).

Categorías premio The Best 2024

La FIFA entregará un total de once premios en la gala del The Best que se celebra este lunes a las 19:30 horas en Londres. Varios jugadores y entrenadores de todo el mundo pelearan por coronarse como campeones en esta octava edición. Estos son todos los premios que entregará el máximo organismo del fútbol mundial en el The Best: