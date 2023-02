Alexia Putellas sigue haciendo historia y gana su segundo The Best

Alexia Putellas sigue siendo The Best. La jugadora del Barcelona ha sido nombrada mejor jugadora del año por la FIFA en la gala de entrega de sus premios, celebrada en París. La catalana se ha impuesto en las votaciones a la inglesa Beth Mead y a la estadounidense Alex Morgan y suma así su segundo The Best, siendo la primera jugadora que lo logra desde que se comenzasen a entregar en 2016.

Pese a estar lesionada, el mundo del fútbol ha tenido en cuenta la importantísima labor de la centrocampista, que el pasado curso lideró al Barça en la consecución de la Liga y la Copa. Además, estuvieron cerca de revalidar el título europeo, pero cayeron en la final de la Champions. Alexia se presentaba como la gran baza de España en la Eurocopa celebrada el pasado verano, pero su lesión lo impidió.

Al contrario que sucede con los galardones masculinos, donde se valoraba hasta el 18 de diciembre para incluir lo sucedido en el Mundial de Qatar, en los premios femeninos únicamente se tiene en cuenta la temporada pasada. Es ahí donde la futbolista del Barça volvió a marcar la diferencia, como ya sucediera en 2021.

En esta ocasión no lo tenía sencillo, puesto que se enfrentaba a Beth Mead, campeona de Europa con Inglaterra, y a Alex Morgan, que lideró a Estados Unidos hacia el título en CONCACAF. Pese a ello, ninguna de las dos ha podido arrebatarle a Alexia su segundo The Best, con el que refrenda su estatus de mejor jugadora del mundo, algo que ya había logrado con la consecución del segundo Balón de Oro.

De cara a la próxima temporada, será importante lo que suceda en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, donde la presencia de la culé es una de las grandes incógnitas. Para entonces estará ya recuperada de su lesión, pero la duda está en si Vilda la convocará para la cita, puesto aunque no está entre las 15 futbolistas rebeldes, sí que las ha mostrado su apoyo de forma pública.