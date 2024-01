Horario y dónde ver la gala The Best 2024 online y por televisión en directo

Llega uno de los días más importantes en el calendario de cualquier amante del fútbol. Los premios individuales siempre son claves, aunque lo cierto es que este deporte es de equipo y posiblemente ninguna estrella podría conseguir nada sin la ayuda de sus compañeros. Pese a ello, los galardones como el Balón de Oro o el The Best siempre tienen una magnitud brutal y los eventos toman muchísima relevancia, ya que se juntan los diferentes nominados para vivir un día diferente.

Este año el auditorio Eventim Apollo, ubicado en Londres, será el escenario donde las mayores personalidades del mundo futbolístico se junten para participar en este evento que organiza la FIFA con la entrega de los premios The Best. Los mejores futbolistas del mundo, el mejor gol, mejores entrenadores, etc. serán premiados en este evento que es capaz de centrar las miradas de todos los seguidores del deporte rey.

Esta entrega de los The Best 2024 será la octava edición de este evento que organiza la FIFA para premiar a los mejores del año anterior. Es cierto que el momento más esperado es en el que se hace entrega del trofeo al mejor futbolista y también a la mejor en el marco del fútbol femenino. Pero antes de eso hay mucho más, ya que se premiará al mejor aficionado, se dará el premio Puskas al mejor gol, se entregará el premio a los mejores entrenadores, al mejor portero y también el reconocimiento al fair play, como se desvelarán los onces ideales, tanto masculino como femenino.

Leo Messi, que ganó el Balón de Oro, Erling Haaland y Kylian Mbappé son los tres finalistas que optarán al premio The Best 2024. En cuanto a las jugadoras que optan al premio femenino hay dos españolas: Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso. Completaría el triplete Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid. En el masculino hay más dudas, pero en el femenino es la futbolista del Barcelona la que cuenta con todas las papeletas para llevarse el premio después de hace unos meses ganar también el Balón de Oro.

Por otro lado, Rodri Hernández opta a entrar en el mejor once de la pasada temporada, mientras que su entrenador, Pep Guardiola, es uno de los favoritos para llevarse el premio The Best al mejor entrenador tras los títulos que consiguió con el Manchester City, estando la histórica Champions League entre ellos. Jonatan Giráldez, técnico del Barcelona femenino, también podría acabar llevándose este galardón a su casa en un evento en el que estarán las figuras más destacadas del mundo del fútbol.

Qué día y a qué hora es la gala The Best 2024

Esta gala The Best 2024 está organizada por la FIFA y se celebrará en Londres este lunes 15 de enero. En ella se premiarán a los mejores futbolistas del año, tanto masculino como femenino, pero también se descubrirá el once ideal, como también serán galardonados los diferentes entrenadores, además de aficionados. Se calcula que al acto comenzará a partir de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que a partir de esa hora comenzarán a conocerse quiénes son los ganadores esta noche.

Dónde ver por TV la gala The Best 2024

Para ver la gala del The Best 2024 por televisión en directo se podrá hacer a través del grupo Atresmedia, televisión privada, pero que no es de pago. El canal escogido ha sido Mega, por lo que Josep Pedrerol y todo su equipo estarán detrás de la retransmisión de este evento en el que se reúne la flor y nata del mundo del fútbol. Este acto también se podrá ver en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Atresplayer, ya sea en un móvil, ordenador, tablet o smart TV. Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la narración minuto a minuto de todo lo que ocurra en esta entrega de premios que organiza la FIFA y que se llevará a cabo en la capital de Inglaterra.