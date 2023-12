Aitana, Jenni Hermoso y Linda Caicedo, finalistas al ‘The Best’

La FIFA ha dado a conocer las tres finalistas al premio The Best femenino, entre las que se encuentran Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso y Linda Caicedo, delantera del Real Madrid. La centrocampista del Barcelona es la principal favorita a suceder a Alexia Putellas, después de hacerlo ya en el Balón de Oro y llevarse también el premio a la mejor jugadora del Mundial el pasado verano. Esta es la primera vez que la jugadora azulgrana se encuentra en el podio del The Best.

Aitana podría culminar su gran 2023 con un nuevo trofeo para sus vitrinas, que la afianzaría como la mejor jugadora del mundo tras un año de ensueño. La internacional española se las tendrá que ver con su compañera en la selección y ex del Barça, Jenni Hermoso, a la que ya superó en el Mundial. La futbolista del Pachuca terminó segunda en la carrera por ser la mejor futbolista de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, y eso le ha llevado a estar en el podio del The Best por segunda vez en su carrera.

Jenni Hermoso luchará por el trofeo junto a Aitana y Linda, aunque todo apunta que la ganadora del The Best será la jugadora del Barça. Bonmatí ya conquistó recientemente el Balón de Oro, donde sucedió a su compañera del Barça Alexia Putellas. Jenni podría terminar segunda en las votaciones tras su ex compañera, con Linda Caicedo en el tercer escalón. Hermoso es considerada una de las mejores jugadores de la historia de la selección española.

A sus 33 años, la atacante madrileña lo ha ganado prácticamente todo en su carrera deportiva. De hecho, en 2021, ya fue finalista al The Best que se llevó Alexia Putellas seguida de la australiana Sam Kerr y de la propia Jenni, que terminó tercera. En esta ocasión, la ex de Barça y Atlético entre otros, tiene la oportunidad de conseguir el mejor resultado de su carrera en el premio que entrega la FIFA. Unos meses antes, Hermoso, había sido segunda en el Balón de Oro ganado también por Alexia.

Linda Caicedo, la gran sorpresa

La colombiana Linda Caicedo ha sido la sorpresa de esta lista. A sus 18 años, la futbolista del Real Madrid está llamada a ser una de las grandes jugadoras del fútbol femenino mundial. Llegó en febrero de 2023 al cuadro madridista, justo después de cumplir la mayoría de edad, convirtiéndose así en la primera jugadora colombiana en formar parte de la sección femenina de la entidad.

Linda es una superestrella en Sudamérica y está demostrando por qué en estos meses en el Real Madrid. Su presencia como finalista al premio The Best es el reconocimiento a su talento y a su gran rendimiento en el cuadro que dirige Alberto Toril. Todo apunta a que Aitana Bonmatí será coronado el próximo 15 de enero en Londres, ya que lo ha ganado todo con el Barça y la selección española la pasada campaña siendo una pieza fundamental en ambos conjuntos. La azulgrana ya se proclamó campeona en el Balón de Oro y ahora va camino de repetir en el premio otorgado por el máximo organismo del fútbol mundial, siguiendo así los pasos de Alexia, que hizo lo propio en 2021 y 2022.