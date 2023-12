Jenni Hermoso envía un mensaje a Itziar Castro tras su muerte: «Mi lucha es tu lucha»

Jenni Hermoso está rota de dolor por el fallecimiento de su amiga Itziar Castro. La actriz, conocida por sus papeles en ‘Vis a Vis’ o ‘Campeones’, ha muerto este viernes a los 46 años y la jugadora ha querido mandarle un mensaje de despedida a través de sus redes sociales. Ambas estaban muy unidas desde que saltó el ‘Caso Rubiales’ por el beso del ex presidente de la RFEF a la internacional española.

«No puedo creerlo, es que no puedo creer que te hayas ido… Te he escrito, deseando que todo fuera un mal sueño. Pero pasan las horas y no consigo imaginarme que no me contestaras. Apareciste en mi vida como un ser de luz, me protegiste, me cuidaste, me ayudaste a ser más fuerte», comenzó diciendo la ex jugadora del Barcelona actualmente en el Pachuca mexicano.

La atacante madrileña prosiguió con su emotivo discurso de despedida y aseguró que seguirá su estela y «lucharé por ti, como tú lo hacías por todas nosotras». «Me enseñaste que la vida es bonita, aunque a veces cueste verlo. Que puta injusta es la vida. Amiga, como me escribiste en el libro que me regalaste, tu lucha es mi lucha, siempre. Seguiré tu estela y lucharé por ti, como tú lo hacías por todas nosotras», afirmó Jenni Hermoso en su mensaje a Itziar Castro.

En el tuit, Jenni Hermoso adjunta dos imágenes, una junto a su amiga y otra de la dedicatoria que le puso Itziar Castro en la contraportada de su libro ‘Con el corazón por delante’ que reza lo siguiente: «Querida y admirada Jenni, guerrera dentro y fuera del campo. Gracias por tanto. ¡Tu lucha es la mía! ¡Siempre! Aquí tienes un pedacito de mi alma que espero que te guste de todo».

Itziar Castro arropa a Jenni Hermoso

En el mes de agosto, cuando explotó todo el ‘Caso Rubiales, Itziar Castro se pronunció sobre el beso de Rubiales a Jenni Hermoso y desveló cómo se encontraba la jugadora tras lo sucedido: «Jenni es muy amiga mía. La estoy ayudando a ella y a FUTPro. Hoy hemos hablado, hablamos cada día y mi apoyo es incondicional a Jenni y a todas las mujeres que están diciendo se acabó».

«Lo está llevando muy arropada, somos muchas las que estamos allí cerca. Es una persona que no está acostumbrada a ser el centro de atención así. Las que somos feministas y recibimos constantemente el odio machista ya estamos acostumbradas, pero las que no, están bastante desbordadas. Todas. Lo dije el domingo y lo digo ahora: Jenni Hermoso, yo te quiero, yo te adoro! Y ahora más que nunca #Noestássola», dijo la intérprete en su día.

Comunicado de la familia de Itziar

La familia de Itziar Castro lanzó un comunicado tras su muerte: «Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma. Itziar no solo fue una actriz y artista talentosa, sino una incansable luchadora por sus ideales y creencias. Enfrentó cada desafío con una determinación y un coraje que inspiraron a muchos. Su contribución al mundo del arte y su incansable trabajo por la igualdad y la justicia social permanecerán como un legado perdurable de su pasión y compromiso. Para aquellos que deseen rendir homenaje, se anunciarán detalles sobre eventos conmemorativos en los próximos días. La familia pide respeto a su privacidad durante este difícil periodo de duelo».