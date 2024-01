El Real Madrid golea al Barcelona en el once del año del ‘The Best’

El Real Madrid arrasó y goleó al Barcelona por 7-1 en las nominaciones para el mejor once del año de FIFPro, que se dará a conocer en la gala del ‘The Best’. El sindicato de futbolistas profesionales anunciará su mejor alineación de 2023 el próximo 15 de enero en una ceremonia de premios que se celebrará en Londres.

Para ello, siete de sus estrellas cuentan con opciones de colarse entre los 11 elegidos, mientras que su máximo rival histórico, el Barça, sólo cuenta con un nominado, Ilkay Gündogan, que además jugó la primera mitad de año en el Manchester City.

Los siete candidatos del Real Madrid para formar parte del once del año de FIFPro son Thibaut Courtois, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Fede Valverde, Jude Bellingham y Vinicius Junior. También está Karim Benzema, que completó de enero a junio en el Santiago Bernabéu y se marchó al Al-Ittihad de Arabia Saudí en verano.

— FIFPRO (@FIFPRO) January 3, 2024