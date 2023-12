Courtois nominado a mejor guardameta en los premios The Best

Thibaut Courtois está nominado por la FIFA a los premios The Best como mejor guardameta. La FIFA ha desvelado los finalistas este martes a los premios The Best en las categorías de mejor guardameta masculino y femenino. El guardameta del Real Madrid está nominado junto a Bono y Ederson. La gala se celebrará el próximo 15 de enero de 2024 en Londres.

Este galardón reconoce a los mejores porteros del fútbol masculino entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023. El ganador se dará a conocer en una ceremonia que se celebrará en Londres el 15 de enero de 2024. Cinco jugadores fueron nominados inicialmente para el premio al guardameta de la FIFA, elegido por un panel de expertos. De esta preselección, los tres finalistas han sido seleccionados por un jurado internacional compuesto por: entrenadores de selecciones nacionales masculinas, capitanes de selecciones nacionales masculinas, periodistas de fútbol y aficionados que han votado en el sitio web oficial de la FIFA.

Estos tres nominados son Courtois, guardameta del Real Madrid, Bono, ex portero del Sevilla y ahora en Arabia Saudí, y Ederson, guardameta del Manchester City. El portero belga se lesionó de gravedad a principios de la temporada, pero los The Best premian lo competido en la pasada campaña.

La pasada campaña, Thibaut Courtois fue sin duda uno de los mejores porteros del mundo. Sus actuaciones con Bélgica en el Mundial y con el Real Madrid en todas las competiciones fueron estelares. Fue sin duda una de las piezas más importantes de su equipo, y es uno de los favoritos a llevarse el premio el próximo 15 de enero frente a otros dos grandes porteros.

La FIFA elogia a Courtois

«Courtois siguió consolidando su reputación como uno de los guardametas más talentosos y confiables del fútbol y ayudó al Real Madrid a añadir otro trofeo a su colección con la victoria sobre Osasuna en la final de la Copa del Rey, la vigésima vez que gana la competición», comienza afirmando la FIFA en su canal oficial.

«El internacional belga también fue homenajeado por su país tras alcanzar la cifra de 100 internacionalidades con los diablos rojos, con un lugar en su paseo de la fama. A diferencia de sus compañeros de equipo, cuyos pies fueron esculpidos en bronce, las famosas huellas de las manos del guardameta residen ahora en el Proximus Basecamp de la Real Federación Belga de Fútbol», continúa afirmando la FIFA sobre la nominación de Courtois a mejor guardameta.

«El guardameta de 31 años, operado en agosto de una lesión del ligamento cruzado anterior, se une así a Eden Hazard, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Janice Cayman, Aline Zeler, Tessa Wullaert y Davina Philtjens en el reconocimiento de su país», culmina la FIFA en su comunicado.

Premio The Best a la mejor portera

Por otro lado, Mackenzie Arnold, Catalina Coll y Mary Earps han sido anunciadas como las tres finalistas al The Best a la Guardameta de la FIFA 2023. La ganadora de este galardón, que premia a la guardameta más destacada del fútbol femenino entre el 1 de agosto de 2022 y el 20 de agosto de 2023, fecha de la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, se dará a conocer en una ceremonia que se celebrará en Londres el 15 de enero de 2024.

En esta ceremonia se entregará el premio The Best a mejor jugadora de la FIFA, mejor jugador, mejor entrenador, mejor entrenadora, mejor portero, mejor portera, el Premio Puskás y el Premio del Fanático de la FIFA.