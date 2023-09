Xavi: «Con todas las castañas que me habéis dado estoy nominado al ‘The Best’»

Xavi Hernández acudió a la rueda de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper este viernes a las 17:00 horas para hablar sobre el partido de este sábado ante el Betis correspondiente a la jornada 5 de la Liga EA Sports. El técnico español repasó toda la actualidad del equipo después del parón de selecciones y antes del primer compromiso de europeo en Champions League ante el Amberes.

La primera pregunta fue dedicada a la forma en la que llega el equipo tras el parón de selecciones: «Llegamos bien. Creo que todos han vuelto bien. Solo el susto de Gündo. En principio tenemos a todos los que han ido con sus selecciones disponibles. El Betis es un señor equipo, técnicamente de los mejores de la Liga. Futbolistas con un gran nivel de confianza como Isco y Ayoze. Willian José, Borja. Necesitamos a nuestra gente. Semana de tres partidos en casa, la gente debe ir a Montjuïc».

Luego, otro de los temas que más ocupan la actualidad del fútbol español es la situación de la selección femenina de fútbol: «Como puedes entender, desconozco las circunstancias y los porqués. Ellas han sido claras en el comunicado y son preguntas para ellas. Si algo no queda claro son ellas quien deben aclararlo. Ya me pronuncié sobre lo que vimos a nivel público. Son ellas que deben hablar claro y no dejar pie a confusiones».

Sobre Lamine Yamal, Xavi volvió a dejar clara su apuesta hacia el joven futbolista: «En principio de Lamine es curioso porque hace tres semanas me decíais que no me atrevía a ponerlo y ahora me decís que debe descansar. Nosotros lo cuidaremos, lo mimaremos y lo trataremos como uno más. A pesar de que tiene 16 años. Trabajaremos con él y el rol de Bojan será importante. Tendrá dinámica de primer equipo. Lo cuidaremos y puede seguir siendo muy importante. Tiene cabeza, personalidad y talento».

Por otro lado, Xavi fue preguntado sobre su renovación y anunció que se anunciará en los próximos días: «El entrenador del Barça tiene mucha exigencia. Nunca seré un problema para el club. Cuando veamos que mi continuidad no es la correcta daré un paso al lado. Pero estoy muy ilusionado y el proyecto sigue muy vigente. Mi renovación se anunciará en unos días, sin duda».

Xavi Hernández está nominado al premio The Best como mejor entrenador y el de Tarrasa se mostró irónico con la prensa: «Me río porque con las castañas que me habéis dado y estoy en el ‘The Best’. No entiendo nada. Es trabajo del equipo, no le doy demasiada importancia ni le daba cuando era jugador. Se trata de priorizar los éxitos colectivos. Hay un staff detrás, presidente, junta directiva y los principales protagonistas que son los jugadores».

Maratón de partidos

«Creemos que la plantilla es suficiente. Luego el tiempo, partidos y circunstancias dirán. Pero es una plantilla competitiva. Es de palabra, esto va de demostrarlo. Es corta pero confiamos en la gente de la casa. Lamine, Unai, Cubarsí. Vemos talento en la base y lo vamos a aprovechar», añadió el entrenador del Barcelona.

Sobre Abde, Xavi Hernández reconoció que el marroquí le pidió jugar todos los partidos, algo que no podía darle:»Tenemos una opción de recompra, no lo hemos perdido en su totalidad. Él quería jugarlo todo y no le podíamos garantizar. Estamos en el Barça. Fue jugando en los partidos que estuvo. Tengo confianza en él, ya se lo dije. No se si conseguirá ser titular en el Betis. Confío en él pero aquí hay una competencia».

Respecto a Deco, Xavi Hernández destacó la gran amistad que tienen, más allá de la relación laboral: «Es excelente, lo conozco, tenemos relación de amistad. Bojan también me parece una incorporación excelente, un 10 como persona. Lo tendremos para gestionar el paso del fútbol formativo al fútbol de élite. Estuve a gusto con Mateu y Jordi y en estos momentos también. Conocen la casa y son culés y es una ventaja».

¿Rotaciones?

Xavi Hernández anunció que habrá rotaciones ante el Betis ya que vienen siete partidos en el próximo mes antes del nuevo parón: «Habrá rotaciones. Pero no por nuestra idea, sino por necesidad. En 22 días hay siete partidos y todos participarán. Hay plantilla para eso y lo exige el calendario. Alguno protegeremos para mañana. Habrá rotaciones y cambios».

Además, al técnico español también le preguntaron por Gündogan: «Ya sabéis que tuvo el golpe. Ayer hizo parte del entrenamiento, a ver hoy. Mañana decidiremos. En principio estará disponible». «Ronald va muy bien y esta semana si va bien tendrá el alta», añadió sobre Araujo.

Ganar títulos es el principal objetivo del Barcelona y de Xavi Hernández esta nueva temporada:»No me juzgaréis por el trabajo. El nivel de exigencia, de estrés, necesidad de ganar. Esto es distinto, es un transatlántico. Me exigiréis ganar. Ganar es consecuencia de un estilo. Algunos que hemos jugado bien pero no salió el resultado. En Munich, por ejemplo. Me dijisteis que esto iba de ganar. Entendemos que ganar va de jugar bien. Aquí no se tiene tanta paciencia, ya lo sé».

Luego, volvió a ser preguntado por la selección femenina y su comunicado: «A ver, más que sorprenderme me entristece lo que pasa. En el mejor momento de la historia del fútbol femenino español la situación es caótica. Se tienen que explicar muy bien, tienen que dar explicaciones. Es una situación increíble que se ha conseguido tras tantos años de superar barreras. Que se aclare todo por el bien del deporte español».

Momento de Ferran Torres

«Yo de Ferran te puedo decir, se lo dije a él, que tiene mucho mérito lo que ha superado. Lo han criticado al máximo, se han casi reido de él, que no servía para el Barça, y mira la situación. Ha girado la tortilla él solo, tiene una gran fuerza mental. Confiamos en él y será importante porque se lo ha ganado», comentó sobre su futbolista.

Por último, Xavi Hernández habló sobre las lesiones: «Todos tienen un plan específico, todos tienen un plan de lo que hay que hacer. En todos los equipos del mundo hay lesiones. Porque el calendario es muy exigente y el jugador dice basta y peta. Es inevitable. Desde que estamos aquí hemos minimizado las lesiones. Estamos haciendo un trabajo espectacular».