Oporto, Shakhtar y Amberes, rivales del Barça en fase de grupos de la Champions

El Barça se enfrentará a Oporto, Shakhtar Donetsk y Royal Amberes en esta fase de grupos de la Champions League 23/24. El conjunto culé esquivó alguno de los cocos que le deparaban los bombos 2, 3 y 4 y tendrá, a priori, una primera fase de competición mucho más sencilla que años anterior cuando cayó eliminado a las primeras de cambio. Cabe recordar que los de Xavi Hernández, tras salir campeones de Liga, estaba en el bombo 1. Ocuparán el grupo H.

Los culés esquivaron a varios cocos como Arsenal, Manchester United, Inter o Borussia Dortmund y acabó emparejado con el Oporto desde el bombo 2. Los lusos, subcampeones de Portugal la pasada temporada, será el rival más duro que tendrá que solventar el cuadro culé. A diferencia de años atrás, el conjunto luso no goza de grandes estrellas más allá de Evanilson, Galeno o Pepe. Será un partido de reencuentros para Nico González, ex canterano del Barça que firmó este verano. También hay un notable grupo de españoles en Do Dragao como Fran Navarro, Toni Martínez, Iván Jaime o Marcano.

Tampoco es lo que era Shakhtar Donetsk, mermado por la situación vivida en Ucrania desde el inicio del conflicto bélico con Rusia. Cuenta con algunos talentos ucranianos como los medios Georgiy Sudakov o Artem Bondarenko, aunque ninguna figura diferencial en Europa. Siguen contando con un buen grupo de brasileños como son Newerton, Pedrinho, Eguinaldo o Lucas Taylor, todos muy jóvenes y por explotar a excepción de éste último. Será un rival por destapar, por descubrir cuánto puede competir en esta Champions League y si puede dar la sorpresa en un grupo en el que los favoritos serán el cuadro español y el portugués.

Por último, otra de las cenicientas del bombo 4 era el Royal Amberes belga, y ese es el cuarto rival que tendrá el Barça en esta Champions League. Es debutante en la competición y cuenta en sus filas con joven Arthur Vermeeren, el gran nombre de este equipo, uno de los talentos del futuro en Bélgica, con sólo 18 años y ya tentado por algún grande. En sus filas están también el delantero Vincent Janssen o el meta francés Jean Butez. También un ex de La Liga como Toby Alderweireld, ex del Atlético.