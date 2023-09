Futre confiesa la «pesadilla» que está viviendo con Joao Félix

Paulo Futre es una de los grandes mitos del Atlético de Madrid. El ex futbolista portugués y compatriota de Joao Félix ha reconocido vivir una «pesadilla» desde que el nuevo futbolista del Barcelona reconoció que su sueño era jugar en el conjunto azulgrana. Además, el mito rojiblanco no quiere ni oir hablar de un posible gol Joao para darle a los de Xavi Hernández una Liga o una Champions League.

«Cuando Joao dijo que soñaba con jugar en el Barça empecé a vivir una pesadilla que dura hasta hoy. Es terrorífico pensar que el Barça pueda ser campeón de Champions o de Liga con João Félix. Es de locos que puedan ganar la Champions contra el Atleti con un gol de João», comienza Futre explicando su gran pesadilla.

Por otro lado, el ex futbolista portugués reconoce la discusión que mantuvo con Jorge Mendes, representante de Joao Félix: «Llamé a Mendes y le dije que las declaraciones que había hecho João eran cosa suya y me dijo que no. Discutimos por teléfono y me dijo que había hablado con el Manchester United. Comprobé lo que me dijo porque tengo amigos y era verdad. Después él había hablado con el Manchester City, también lo comprobé y ellos tampoco querían a João»

Además, Futre no entiende como nadie quería este verano a Joao Félix. Ahora, el portugués ha tenido un inicio inmejorable con la camiseta del Barcelona: «Lo que no es normal es que entrenadores fenómenos sabían que Joao era un genio. Entraba en su sistema de juego, pero nadie lo quería. Ni Arteta, ni Guardiola, ni Klopp, ningún club… Mi pregunta es ¿por qué nadie ha querido a João? El único equipo que lo ha querido ha sido el Aston Villa de Monchi y Emery. Joao dijo que no cuando había acuerdo entre Atleti y Aston Villa a principios de julio».

«Discusión increíble»

Pero Futre va más allá y cuenta en El Larguero de la SER más sobre su discusión con Jorge Mendes por querer llevarle al Barcelona: «No quería que fuese al Barça porque era un rival y porque lo que ha pasado ahora. Tuve una discusión increíble con Jorge Mendes, la más grande desde que nos conocimos».

Ahora, Joao Félix ha tenido un comienzo fulgurante con la camiseta del Barcelona. El jugador portugués tuvo paciencia y aguantó hasta el último día con la confianza de fichar por el conjunto azulgrana, donde llegó junto a su compatriota Joao Cancelo. Ambos han caído de pie en ‘can Barça’ habiendo sido titulares en los tres partidos después del parón de selecciones.

En los cuatro primeros partidos con la camiseta del Barcelona, Joao Félix ha anotado tres goles y ha dado dos asistencias. Por si fuera poco, ha creado una gran sociedad con Robert Lewandowski, quien es el máximo goleador de la Liga EA Sports con cinco tantos (empatado con Jude Bellingham). El polaco ha encontrado un gran socio con el que asociarse y encontrarse mutuamente en el terreno de juego.