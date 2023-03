De la Fuente: «Joselu todo lo que ha conseguido se lo ha ganado»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria de España frente a Noruega en La Rosaleda. Un partido muy especial para el riojano, ya que ha sido el primero como seleccionador absoluto a todos los efectos. Dani Olmo y Joselu, por partida doble en el día de su debut, hicieron los goles.

Plan B

«Lo que hay es un equipo fantástico que ofrecer muchas alternativas. Los partidos son muy difíciles de ganar y es una virtud saber madurar al rival para aprovechar las oportunidades que aparecen en determinados momentos del partido. Mi objetivo es sacar el máximo a los jugadores. Es muy importante que salgan y puedan revolucionar. No sé si es plan B, C o lo que sea, pero las sustituciones están para eso».

El partido

«Sabíamos el rival que teníamos. Hemos ido menos a más cogiendo confianza. Sólo hemos trabajado cuatro días, pero son tan buenos que entienden las cosas muy rápidas. Me esperaba una Noruega así y a nosotros también».

Joselu

«Nuestro trabajo es conocer a los futbolistas. Lo que hacemos es dar la oportunidad y el reconocimiento al trabajo que hace en su club. Celebro mucho su debut. Yo me siento orgulloso por Joselu. Todo lo que ha conseguido se lo ha ganado él y se merece estar aquí. El futbolista si trabaja al final obtiene rendimiento».

Cosas a mejorar

«Estoy acostumbrado al sufrimiento y a este nivel es imposible no hacerlo. Hay cosas a mejor, pero en cuatro días he visto cosas. Pueden dar muchísimo más y seguiremos creciendo en todos los aspectos».

Kepa

«Es un grandísimo portero y sabemos que es decisivo en esas acciones. El valor que le da tener ese tipo de actuaciones es fantástico. Estoy feliz por los jugadores. Me tenían ganado, pero ahora mucho más».

Defensa

«Trabajamos con una presión muy alta. No tiene que ser mejor o peor, simplemente hay que hacerlo bien».

Ceballos

«Es sacar un rendimiento a esta plantilla. Lo importante es tener un equipo con muchos registros».

Cambios en Glasgow

«Lo veremos en estos días. Desde la victoria se trabaja de otra manera. El partido contra Escocia demanda otras cosas. Intentaremos ser superiores».

Rodri en el centro del campo

«Nos ha costado mucho. Queríamos jugar entre líneas. Todo lo que habíamos estudiado nos invitaba a pensar que podíamos hacerlo. Los planteamientos estaban estudiados y justificados».

La emoción del debut

«Me he sentido como un debutante. Para mí es una felicidad enorme poder trabajar con estos jugadores. Estoy feliz porque a todo el mundo le gusta trabajar desde la victoria sin pensar que hemos conseguido nada. No pienso que haya sido un partido sublime, pero si lo hemos trabajado. He pensado en los que no están, en mis padres y en todos los que me quieren».

Haaland

«No sé si habría sido más difícil. Sí o no. Es un grandísimo futbolista, pero el fútbol tiene esos tiempos. Si echamos la mirada atrás me acuerdo de Pedri, Bryan o Gerard Moreno».

Un mensaje

«Nada en la vida se consigue sin esfuerzo».