Joselu: «Estoy que no me lo creo, esto es lo máximo»

Joselu habló ante los medios de comunicación tras la victoria de España contra Noruega en el primer partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. Los goles de Dani Olmo y Joselu en los últimos minutos dieron el primer triunfo de la era Luis de la Fuente a la selección.

Partido histórico

«No me lo creo. Esto es lo máximo que puede tener un jugador. Hacer esto con España, mi mujer y mi familia. En la espinillera izquierda llevo a mi padre, que murió, y en la derecha a mis hijos y a mi mujer. Es lo que me ha dado fuerzas para llegar hasta aquí».

Confianza

«Le agradezco todo a Luis de la Fuente. Confiar en mi en la primera lista. He respondido con creces y la edad para mí no importa. Me siento como un chaval de 18 años».

Titular

«Hoy es un día increíble. Hay que disfrutar de hoy y después prepararnos para el martes».