La frase del artículo de la FIFA a la que el Barça se aferra para no hacer alineación indebida con Iñigo Martínez

Superada la medianoche del pasado jueves, la sombra de la alineación indebida sobrevoló Montjuic. El Barcelona se postulaba como aeropuerto después de que Osasuna se plantease denunciar por la presencia de Iñigo Martínez en el once titular azulgrana. El motivo es una regla de la FIFA que establece el tiempo que debe pasar tras una baja por lesión con la Selección y el jugador del Barça podría incurrir.

El central del Barcelona estaba convocado con España, pero se cayó de la lista por una parameniscitis interna de la rodilla derecha. FIFA establece que tienen que pasar cinco días desde el último partido de la ventana internacional que juega la selección nacional hasta volver a jugar con su club. En este caso han pasado cuatro, puesto que España jugó el domingo su último encuentro y se vistió de azulgrana el pasado jueves.

No obstante, el Barça se aferra a una parte del artículo de la FIFA que le permitiría salir indemne de la posible alineación indebida. «Si un jugador no acude o se retira de la convocatoria de una selección, no puede jugar con su club durante los cinco días posteriores al último partido de la ventana internacional», pero establece una excepción. «A menos que la federación nacional libere expresamente al jugador».

Y esa segunda parte del artículo de la FIFA es a lo que se ampara el Barça. El central del Barcelona fue convocado por Luis de la Fuente, pero una lesión que le afectaba a la zona del menisco le dejó fuera de la concentración. No llegó siquiera a viajar a Las Rozas. Por tanto, si la RFEF liberó a Iñigo Martínez de su convocatoria con España, el Barcelona no tendría problema y la posible alineación indebida quedará en nada.