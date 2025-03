Koundé explota contra los horarios de la Liga: «No pueden poner la fecha que les salga de ahí»

El partido entre Barça y Osasuna se convirtió en un quebradero de cabeza desde su suspensión el pasado ocho de marzo. El calendario, más a estas instancias de temporada, es el que es. Ofrece muy poco margen de maniobra, menos todavía cuando apenas quedan dos meses y medio de competición, y menos si los azulgranas avanzan rondas en Champions. La fecha fijada provocó el enfado del Barcelona en general y Koundé en particula.

Se llegó a hablar de que el partido se disputase entre la penúltima y última jornada liguera, algo que desvirtúa el campeonato, pues para esos visos los equipos pueden no jugarse lo mismo que cuando estaba fijado el encuentro en primera instancia. Con lo cual, la Liga despejó la incógnita de la ecuación situando el encuentro este jueves, inmediatamente después del parón de selecciones.

Tan cercano en el calendario que varios jugadores apenas han descansado y otros como Raphinha no entraron ni en la convocatoria.»Estamos muy contentos por la victoria. Hemos jugado muy bien. Era un partido especial por Carles. La segunda parte que me deja el partido es un enfado. No es normal la fecha del partido. Sé que hay gente que tiene dificultades para entender todos los partidos que jugamos. Creo que es una falta de respeto a los dos clubes poner el partido en esta fecha», inició Koundé.

«Da igual el club que sea, pero más allá, es una falta de respeto a los jugadores. No somos máquinas y para producir el juego que producimos y dar a los aficionados un partido de fútbol se necesita descanso. Todas las instituciones tienen que entender eso, no solo la Liga. No pueden fechar que les salgan de ahí… no queremos buscar excusas, no es lo que hacemos. Pero llega un momento en el que hay que escuchar a los futbolistas. Somos los actores principales y no pueden hacer lo que quieren», añadió Koundé.

El director deportivo de Osasuna, misma cuera que Koundé

Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, alzó la voz antes del partido siguiendo la misma línea que Koundé. «No entiendo que habiendo precedentes, pudiéndose jugar como se jugó un Celta vs Real Madrid en la jornada 37, ¿por qué nosotros no podemos jugar? No nos podemos quejar. 72 horas deben ser para todos, quizás para nosotros igual son diferentes. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros, como somos pequeños, al final parece que no nos podemos quejar».

Además, Osasuna tiene tres salidas consecutivas fuera de casa, teniendo que jugar en Barcelona el jueves 27 de marzo y en menos de 72 horas después deberá jugar en San Mamés. «Entonces, Budimir está ahí sentado, Bryan Zaragoza no juega hoy, Lucas Torró no puede estar… Robert Lewandowski no estaba convocado y está convocado. Ya me contarás, ¿qué quieres que te diga?», cerró.