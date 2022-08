Fognini – Rafa Nadal: a qué hora empieza y dónde ver el partido del US Open en vivo online y por TV en directo

Rafa Nadal continúa con paso firme en el US Open 2022 y ya está en segunda ronda, donde se tendrá que medir a Fabio Fognini en el Arthur Ashe Stadium. El tenista balear tiene el objetivo de seguir avanzando rondas hasta pelear por el título y así intentar seguir agrandando su leyenda con el que sería el 23º Grand Slam en su cuenta particular y también ganando el tercer grande del año después de haberse coronado en el Open de Australia y en Roland Garros.

El mejor tenista de la historia superó a Rinky Hijikata en una primera ronda en la que hubo emoción. El tenista australiano, que había jugado en su carrera sólo tres partidos en el circuito de la ATP, sorprendió al ganarle el primer set a un Rafa Nadal que reaccionó y barrió posteriormente a su rival para hacer los deberes y meterse en la segunda ronda del US Open 2022.

Ahora Rafa Nadal ya está en la segunda ronda del US Open 2022 y los rivales comienzan a ser más complicados. El veterano tenista español tendrá que medirse a Fabio Fognini en lo que promete ser un auténtico partidazo en Flushing Meadows. Ambos tenistas se conocen bien porque se han enfrentado en 17 ocasiones, siendo en 13 de ellas el manacorí el ganador. Uno de los 4 triunfos del de San Remo, curiosamente fue en Nueva York.

Cabe recordar que Novak Djokovic no está participando en el US Open 2022 porque Estados Unidos no levantó el veto a los extranjeros no vacunados que quisieran entrar en el país. Esto facilita un poco las cosas a Rafa Nadal de cara a conquistar su 23º Grand Slam, pero el camino no será fácil para lograrlo. El manacorí podría enfrentarse en unas hipotéticas semifinales a Carlos Alcaraz.

Cuándo juega Rafa Nadal en el US Open 2022

Llega la segunda ronda del US Open 2022 para Rafa Nadal, que debutó en la madrugada del 30 al 31 de agosto ante Rinki Hijikata. El manacorí se impuso por 2-6,6-2,6-3 y 6-3, plantándose así en la siguiente fase, donde ya se tendrá que medir a un hueso duro como es Fabio Fognini. El choque entre Rafa Nadal y Fabio Fognini se jugará en la madrugada del 2 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium no antes de las 02.15, una hora menos si estás en las islas Canarias.

Dónde ver en directo por TV a Rafa Nadal en el US Open 2022

Rafa Nadal continúa con su participación en el US Open 2022 con la intención de ganar su tercer Grand Slam del año y los aficionados españoles no querrán perderse ningún partido del manacorí en el torneo que se disputa en Nueva York. El partido de segunda ronda contra Fabio Fognini se podrá seguir en directo y en vivo online por televisión a través del canal de Eurosport, que está disponible en diferentes plataformas como Movistar+ o Dazn, entre otros. Además, también se puede seguir en streaming en Eurosport Player. Por otro lado, en OKDIARIO encontrarás la mejor información acerca del Fabio Fognini – Rafa Nadal.