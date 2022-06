Foggia firma la pole en Montmeló con Guevara tercero

Dennis Foggia saldrá desde la pole en el GP de Cataluña de MotoGP (1:48.290). Será la segunda vez que el piloto italiano del Leopard Racing parta desde esta posición, la primera fue en Le Mans hace unas semanas. Izan Guevara se metió en la primera fila en el último suspiro y saldrá tercero tras Deniz Öncu, después de una última vuelta en la que estuvo a punto de batir al italiano pero perdió unas décimas en el último sector y eso le costó la pole.

Quien también venía en rojo era Jaume Masiá. El piloto de KTM iba lanzado en la última vuelta para intentar batir a Foggia, pero se fue al suelo en los últimos metros y acabó estampado contra las protecciones y saldrá decimocuarto. Tras Guevara, el mejor español ha sido Sergio García Dols. El piloto del GASGAS Aspar Team no tuvo su mejor día y clasificó en séptima posición. Le toca remontar si no quiere que Foggia se le escape en el inicio.

Lo cierto es que el calor afectó notablemente al piloto de Burriana y al resto de la parrilla, ya que nadie logró mejorar los tiempos de por la mañana en el FP3. Ahí, Foggia, ya enseñó sus cartas y demostró que tenía ritmo para estar delante. El italiano no pudo lograr la victoria en su casa en Mugello y quería resarcirse en Montmeló, un circuito que no se le da especialmente bien aunque no lo parezca, solo ha subido al podio una vez (2020).

El calor apretaba y la temperatura aumentaba en el asfalto. Foggia marcaba un tiempazo nada más arrancar con 1:48.292, que le valió para casi toda la Q2 hasta que él mismo lo batió. No obstante, con ese tiempo le habría servido igual para hacer la pole ya que Öncu, segundo clasificado, se quedó a algo más de una décima.