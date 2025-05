Flick se pone firme tras la celebración de Liga del Barça: «Quien puede salir de fiesta puede trabajar»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa de la jornada 37 que mide este domingo a partir de las 19:00 horas al Barcelona contra el Villarreal en el Olímpico de Montjuic. El cuadro azulgrana afronta este duelo sin nada en juego tras proclamarse campeón el pasado jueves.

Lo hace después de festejar el título de Liga por las calle de Barcelona. Un estado de euforia que desembocará en una alineación variopinta. «Haremos cambios, pero cómo los haremos lo decidiré mañana. Ayer fue un día de celebración y descanso. Muchos jugadores salieron de fiesta, pero quien puede salir de fiesta puede trabajar, no es una excusa. Quiero acabar la temporada tal y como la comenzamos».

Se podría dar la circunstancia de que el Barcelona presente ante el Villarreal un once sólo con canteranos azulgranas. Flick debería hace un híbrido entre los que se encuentran en la primera plantilla y los que subiría del filial. «Para ser honesto, lo hemos hablado internamente, pero no lo hemos decidido. Puede ser. Pero esperaremos a mañana a ver cómo está el equipo», desveló el técnico alemán.

Flick sacó pecho por la manera de jugar de su equipo a lo largo de la temporada. «Me siento orgulloso del entorno del club, el vestuario, el staff… es como un familia. Queríamos un buen entorno para que los jugadores dieran su mejor versión. Esto es lo importante para un equipo en este nivel y en este momento. Hoy están cansados, pero disfrutan jugando entre ellos. Es lo que aprecio de ellos».

Ya sin objetivos para esta temporada, Flick pone el ojo en las mejoras para la siguiente. «Necesitamos un sistema compacto. Cuando cometemos algún error, lo hablamos en la media parte y los jugadores lo corrigen. Quiero que todo el mundo sepa desde el principio qué hay que hacer. Quiero que los jugadores estén centrados desde que empieza a andar el balón. Vamos bien, vamos por el buen camino. Trabajaremos muy duro. Y también en el aspecto físico. Menudo nivel han tenido algunos jugadores. Y eso quiero el próximo año, que den lo mejor. No sólo quiero tener el balón», analizó.

El alemán también detalló cómo ha sentido su primera temporada de encajamiento en Barcelona. «Me encanta la pasión de la gente, cómo apoya al club… Es fantástico ver la conexión entre la gente y el club. Todos son muy amables. Me encanta esta cultura. Me gusta la ciudad. Es como en mi pequeño municipio de Alemania, nos saludamos. No parece una gran ciudad. Es como estar en un sitio pequeño en el que todo el mundo se conoce».