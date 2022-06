Guerra abierta entre Lewis Hamilton y la FIA de cara al Gran Premio de Gran Bretaña. La organización del campeonato de Fórmula 1 le ha dicho al piloto británico que si no se quita las joyas no podrá correr en Silverstone ante su gente. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, asegura que es por un motivo de salud y seguridad.

La FIA le ha comunicado que si acude al circuito con las joyas será sancionado sin correr en su gran premio de casa, lo cual supondría un auténtico varapalo tanto para el piloto como para los miles de seguidores que acudirán al circuito para disfrutar de su ídolo en persona. El plazo para llevar joyas terminó el miércoles y parece que ninguna de las dos partes va a dar su brazo a torcer.

Hamilton insiste en que él seguirá llevando algunas de sus joyas y que esto es dar pasos hacia atrás, no avanzar: «Siento que es casi como un paso atrás, si piensas en los pasos que estamos dando como deporte y en los problemas y causas más importantes en los que debemos centrarnos». «Creo que hemos hecho grandes avances como deporte. Esto es algo tan pequeño. He estado en el deporte durante 16 años, he estado usando joyas durante 16 años», añadió.

Por último aseguro que cuando se monta en el monoplaza tan sólo lleva los pendientes y el piercing de la nariz. «En el coche solo tengo puestos los pendientes y el piercing en la nariz, que no puedo ni quitarme. Me parece innecesario entrar en esta disputa»

«Es extraño que la FIA lo haya hecho de repente cuando, durante años, estos chicos (los pilotos) han estado usando joyas de manera muy obvia y nadie ha dicho nada. Es un poco extraño que de repente hayan derribado una regla como esta en una situación así. En cierto modo, deberían haberlo hecho hace mucho tiempo o deberían haberlo realizado progresivamente», comentó Hamilton indignado.