Ferrer cambia el plan: Pedro Martínez jugará la ‘final’ contra Rune en lugar de Munar

Cambio en la hoja de ruta de España. Tras el partido de dobles, ganado por el tándem formado por Jaume Munar y Pedro Martínez, el primero de los mencionados tenistas debía disputar el siguiente partido individual contra Rune. Sin embargo, Ferrer ha decidido variar el plan A y pasar al B. Munar se queda en el banquillo y es Pedro Martínez el que se volverá a vestir de corto para tratar de mantener con vida a España en la Davis.

La decisión se ha tomado a caballo entre el milagro que busca la Armada, que nunca ha remontado un 2-0 en la Davis. Munar, que ejerce como número uno de España, se mostró atenazado en el inicio del partido de dobles. Fue creciendo a medida que avanzaba el encuentro, pero no se vio su versión de este 2025. A ello se una la inesperada derrota contra el desconocido Moeller en el primer partido.

Argumentos reforzados con la actuación de Pedro Martínez en el partido de dobles. Mostró determinación, llevó la dinámica de la pareja y soltó su derecha. Todo ha desembocado en cambio de orden de juego. El único precedente entre Pedro Martínez y Rune fue a principios de esta año, en Róterdam, y el español se impuso con contundencia. Claro, que aquel encuentro fue en pista dura indoor y este mediodía se enfrentan sobre tierra batida, una superficie más favorable al danés.

España necesita ganar partidos para forzar más partidos. Ganar como método de supervivencia para romper así su techo en la Davis en lo que a remontadas se refiere. Hasta en 13 ocasiones ha levantado un 2-1, pero nunca ha revertido la situación partiendo de un 2-0. Ese hito todavía queda en blanco y su consecución es la única bombona de oxígeno que le queda al equipo capitaneado por un David Ferrer que no veo el vaso vacío.