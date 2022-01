El Barça podría no tener que depender de la Liga para poder contar con Ferran Torres en la Supercopa de España. La competición que se disputará la próxima semana en Arabia Saudí no está calificada como de carácter profesional, lo que se traduce en que no se rige bajo las normas del fair-play financiero de la Liga permitiendo así la inscripción de futbolistas con que sólo tengan una ficha federativa.

Los culés no tenían en el guion recurrir a esta opción, pero tras ver las dificultades que están teniendo en el mercado de fichajes para liberar salarios con las hipotéticas marchas de Coutinho, Demir, Umtiti, Luuk de Jong y Dembélé sobre la mesa, podrían optar por esta fórmula de inscripción que les permitiría contar con su fichaje estrella en el primer título oficial de la temporada. Queda por ver, de todas maneras, si Ferran está recuperado del positivo por Covid-19 que dio el 4 de enero.

El Barcelona, tal y como admitió el presidente Mateu Alemany, adquirió a Ferran Torres por 55 millones y 10 en variables sin tener el espacio salarial para inscribir al jugador. La entidad azulgrana esperaba que en el mes de enero se liberase dinero, pero por el momento los planes de la dirección deportiva no se han podido ejecutar.

«Cuando decidimos firmar a Ferran Torres, no teníamos el límite salarial. Venimos trabajando en diferentes vías y estamos convencidos de que lo conseguiremos antes del domingo», dijo el director de fútbol culé en la presentación del pasado martes.

El tiempo pasa y la operación salida en el Camp Nou continúa estancada. Hay que recordar que para inscribir a Ferran, el club azulgrana tendrá que generar una serie de ahorros entre traspasos y sueldos de unos ocho millones de euros. Por el momento, nadie ha salido de la plantilla de Xavi Hernández y ese espacio no se ha podido generar.

La Supercopa es una competición no profesional con una serie de peculiaridades. No en vano, el torneo organizado por la Federación Española de Fútbol no cuenta con límite de jugadores extracomunitarios merced al marco legal aplicable existente en las competiciones no profesionales. El Barça podría aprovechar un ‘agujero’ legal para poder utilizar a Ferran Torres.