Ferran Torres fue presentado este mediodía como nuevo jugador del FC Barcelona. El atacante, que llega a cambio de 55 millones de euros procedente del Manchester City y firma hasta 2027, destacó que están siendo «días muy especiales» para él y se mostró muy agradecido con la cúpula, mencionado a Joan Laporta, Rafa Yuste y Mateu Alemany. «Estoy deseando jugar ya en el Camp Nou», afirmaba el valenciano, aún sin inscribir por parte del Barça en LaLiga.

Quería volver a España

«Siempre tenía muy claro que cuando me fui al Manchester City quería volver a alguno de los grandes clubes de España. Soy un jugador ambicioso, que acepta grandes retos. Es una oportunidad para mí».

Su posición ideal

«Siempre digo que la posición mía es el extremo. Cuando un jugador es polivalente puede ayudar al míster, que es lo que pretendo. Mientras juegue, me da igual la posición».

Su lesión

«La lesión va muy bien. Estamos ya en los plazos que toca. Estamos ultimando la recuperación física. Me siento bien, con confianza. Espero que para la Supercopa o antes pueda estar. Soy ambicioso y me gustan los retos. Consideré que era una buena opción para mí y mi familia venir aquí. Para llevar al Barça donde se merece y aportar mi granito de arena».

Alemany explica su inscripción

«La realidad es que cuando firmamos a Ferran sabíamos que no teníamos límite salarial, lo asumimos y venimos trabajando en varias vías y estamos convencidos que lo conseguiremos antes del domingo. Es nuestra previsión».

¿Nervioso ante su inscripción?

«Estoy tranquilo, sé que están haciendo todo lo posible. Trabajando en ello. Estoy muy tranquilo y al final se podrá».

Alemany sobre la renovación de Dembélé

«No está prevista ninguna reunión hoy. Y no nos gusta explicar nuestro timming. Llevamos 5 meses hablando con sus agentes. Saben la posición del club, hemos tenido muchísima paciencia, saben que queremos que se quede, tiene una oferta y no se puede dilatar mucho más. Saben todos los escenarios y esperamos una respuesta definitiva para adoptar las medidas que convengan al club».

Sus aspiraciones

«El Barça al final es de los mejores equipos del mundo. Siempre va a haber competencia. Espero ser un jugador importante siempre que me lo gane y aportar lo máximo al equipo para dar muchas alegrías».

Alemany afirma que Ferran era una «obsesión»

«Para Dani Alves tenemos limite suficiente para inscribirlo. En cuanto a las posibilidades de otros fichajes dependerá absolutamente de las salidas. Ferran era una obsesión, sabíamos que merecía la pena. Pero a partir de aquí, cuando las salidas lo permitan, la dirección deportiva lo decidirá y verá la disponibilidad. Ese es el plan».

Laporta deja abierto el fichaje de Haaland

«Lo ha explicado bien Alemany. Con Ferran hemos hecho la excepción de lanzarnos a por el fichaje antes de tener el límite para inscribirlo. Se está trabajando para tenerlo. Se está planificando la próxima temporada, por supuesto. La secretaria técnica no cesa en el empeño de construir un gran equipo. Es nuestra responsabilidad. Todo es posible. Si se hace bien. Lo que estamos intentando es hacerlo bien. Y estoy seguro que saldrá muy bien».

«Todo es posible», dice Laporta

«Lo que quiero decir es que se trabaja para tener un equipo competitivo y empezamos con Ferran, fundamental para nosotros y Xavi que dio apoyo a la operación desde el primer momento. Estamos pendiente del mercado, continuamos siendo una referencia en el mercado y recuperando el peso en el fútbol mundial y todos los grandes jugadores contemplan la posibilidad de venir al Barça. Tenemos que trabajar muy bien, en parámetros deportivos y económicos y estamos progresando bien, está funcionando y todo es posible. Estas incompatibilidades de si viene uno, no puede venir el otro, es que hay urgencias esta temporada y queremos ganar títulos, porque nos hemos vuelto a enganchar a LaLiga, tenemos la Copa, y después la Supercopa en Arabia Saudí y también estamos en la Europa League. Queremos dar respuesta a estas necesidades. Ferran era muy importante para el proyecto y estamos muy satisfechos. Las otras operaciones pensadas ya se irán anunciando cuando se produzcan, trabajamos con serenidad, marcando el tempo nosotros».

Su etapa con Guardiola

«Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo. He aprendido a jugar en varias posiciones. Me llevo recuerdos bonitos en el City, de mucho aprendizaje. Me ha servido para llevar este reto con ambición, ilusión y muchas ganas».

¿Cómo se despidió de Guardiola y el City?

«Son cosas internas que quedan entre él y yo. Entre mis agentes, el club y el Barça. Lo más importantes es que a día de hoy soy jugador del Barça, que es lo que más quería y deseaba».

Laporta evita el nombre de Haaland

«Me permitirás que no hable de jugadores. No nos beneficia nada. Nosotros reforzamos las posiciones que el entrenador quiere reforzar y estamos en ello. Hoy hemos incorporado a Ferran, que al ser valenciano es como un hermano. Jugadores no voy a hablar de ellos en concreto porque nos estaríamos equivocando, incrementaremos su valor. El Barça es referencia en el mercado y los jugadores tienen al Barça como referencia. La plantilla está en reconstrucción. Pronto veremos el resurgimiento deportivo. Económicamente cada vez estamos mejor».

Según Laporta, siguen siendo una referencia en el mercado

«Insisto. Seguimos siendo una referencia en el mercado. Todo el mundo se debe ir preparando porque hemos vuelto y con ganas de hacerlo muy bien. Estamos intentando día a día mejorar con nuestro trabajo para que el Barça recupere el peso que debe tener en el mercado. Ya lo percibo, que un jugador como Ferran haya mostrado las ganas que ha mostrado para venir. El resurgimiento del Barça es una realidad. El mercado del fútbol se ha dado cuenta. Todos preparados. Vamos a ir mejorando al equipo».

Evitan el acuerdo con CVC

«El mercado de invierno es un mercado muy específico. Las otras situaciones son diferentes. En este sentido, la operación de CVC no la tenemos contemplada en los términos y condiciones que se ha planteado. El Barça no necesita eso. El Barça necesita ingresos y dinero para poder invertir. Esta es la situación».