Steven Gerrard, entrenador del Aston Villa y ex compañero de Coutinho en el Liverpool, desmintió que tenga interés en contratar al futbolista brasileño de 29 años. El técnico se refirió al hipotético interés de su club como «meras especulaciones» dando por hecho que el conjunto inglés no tiene el capital suficiente como para afrontar su incorporación.

«No me gusta hablar de jugadores que no están en mi equipo, como no me gusta que hablen de los míos. No lo he hecho nunca y no lo haré ahora. Coutinho está ahora en el Barcelona, aunque entiendo que estamos en el mercado de fichajes y se comentan estas cosas y hay especulaciones con muchos nombres. Pero son sólo especulaciones, cuando haya algo más concreto los seguidores serán los primeros en saberlo», aseveró Gerrard.

No en vano, el técnico no dudó en elogiar a un futbolista que no ha encontrado la continuidad en el Barça. «Coutinho ha jugado 63 partidos con Brasil. Estuvo increíble en el Liverpool. Entiendo que lo vinculen con equipos grandes, que los seguidores de todo el país hablen de él. Es increíble pero no quiero ser irrespetuoso. No quiero añadir nada a las especulaciones porque pertenece al Barcelona», elogió.

El Barcelona tiene puesto en el mercado al futbolista para inscribir más pronto que tarde a un Ferran Torres que llegó en el actual mercado de fichajes por 55 millones de euros. El club quiere inscribir al delantero para el partido del próximo miércoles ante el Real Madrid, pero para ello deberán producirse salidas en el Barça.

Coutinho era la más factible, pero todo parece haberse complicado después de que Gerrard le haya elogiado, pero no fichado. Laporta tendrá que sacarse otro conejo de la chistera para inscribir a Ferran para la Supercopa de España. Puede que ahora toque mover a Dembélé para hacer sitio.