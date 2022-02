Desde hace meses había rumores de una relación sentimental entre Ferran Torres y Sira Martínez, la hija mayor de Luis Enrique. El jugador todavía militaba en el Manchester City y ambos mantenían ese romance a distancia, pero su fichaje por el Barcelona lo ha facilitado todo, pues el asturiano vive con su familia en la Ciudad Condal.

El atacante confirmaba hace unos días que había algo entre ellos cuando fue a verla a una competición de hípica, su gran afición, y compartió una foto de ella subida a un caballo. Pero ha sido ahora cuando han decidido no esconderse y han compartido una tierna imagen en la que aparecen juntos y acaramelados en una barquita del Parque de El Retiro, en Madrid.

La joven de 21 años, hija de Luis Enrique e influencer en ciernes, empezó a salir hace un tiempo con Ferran Torres, cuando todavía era jugador del Manchester City, pero ahora que ambos están en Barcelona todo es más sencillo. Sira Martínez es una gran aficionada a la hípica y puede tener un largo y exitoso futuro en este deporte, no sólo a nivel nacional sino también en grandes competiciones internacionales.

Una Sira que a la vez que entrena y se prepara para seguir mejorando, es una cotizada profesora de equitación y también dedica tiempo a sus redes sociales, donde tiene ya casi 50.000 seguidores, creciendo en varias de decenas de miles desde que se conoce públicamente su relación con Ferran Torres, que tiene muy en estima a Luis Enrique, que le ha dado la oportunidad de brillar con España. “Solo tengo palabras de agradecimiento. Yo lo considero mi padre, es como nuestro padre. Desde que he venido a la Selección me ha acogido de una manera espectacular, me ha dado toda su confianza. Es lo que quiere cualquier jugador».