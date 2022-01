Era un secreto a voces y ya ha sido confirmado abiertamente por ambos protagonistas. Desde hace varias semanas surgieron informaciones acerca de un romance entre Ferran Torres y Sira Martínez, hija mayor de Luis Enrique, y ambos han querido dar normalidad al asunto dejando claro en sus redes sociales que mantienen una relación sentimental.

Y es que el joven delantero del Barcelona ha acudido a ver a su pareja en una de sus competiciones de hípica, su gran pasión. Y no se ha escondido. De hecho, ha publicado una foto de ella a lomos de su caballo en Instagram, imagen compartida posteriormente por la joven influencer, una de las grandes promesas de la hípica española.

La joven de 21 años, hija de Luis Enrique e influencer en ciernes, empezó a salir hace un tiempo con Ferran Torres, cuando todavía era jugador del Manchester City. Ambos llevaron el noviazgo a distancia, pero todo está siendo más fácil ahora que Ferran Torres ha fichado por el Barcelona, pues Sira vive en la Ciudad Condal con su familia.

La joven puede tener un largo y exitoso futuro en el mundo de la hípica, no sólo a nivel nacional sino también en grandes competiciones internacionales. Una Sira que a la vez que entrena y se prepara para seguir mejorando, es una cotizada profesora de equitación y también dedica tiempo a sus redes sociales, donde tiene ya casi 25.000 seguidores. Cabe destacar que Ferran Torres mantiene una gran relación con Luis Enrique, que le ha dado la oportunidad de brillar con España. “Solo tengo palabras de agradecimiento. Yo lo considero mi padre, es como nuestro padre. Desde que he venido a la Selección me ha acogido de una manera espectacular, me ha dado toda su confianza. Es lo que quiere cualquier jugador”, decía.