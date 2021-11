La vida deportiva de Fernando Verdasco (Madrid, 1983) le ha deparado diferentes retos, muchos de ellos de una exigencia extraordinaria, pero ninguno como el que afronta estos días en su nueva faceta al otro lado de la pista. El director de las Davis Cup Finals atiende a OKDIARIO en el palco presidencial del Madrid Arena, complejo que albergará este Mundial de tenis, y se explica con claridad sobre las pautas sanitarias, las expectativas con Alcaraz y, por supuesto, sobre la potencial presencia de su ‘jefe’ Gerard Piqué en la Copa Davis.

Pregunta: En lo deportivo no ha sido un año fácil pero aparece la oportunidad de dirigir las finales de la Davis. ¿Cómo se encuentra?

Respuesta: «Me encuentro bien. Físicamente como jugador las últimas semanas he podido jugar encontrándome mucho mejor del codo y de la rodilla y ha sido un alivio después de estar con la rodilla más de un año con dolor y con el codo medio año. Ahora a afrontar este nuevo reto como director de las Davis Cup Finals, que es un reto que me motiva muchísimo con un plus de motivación porque sea en Madrid. Además, la Copa Davis siempre ha sido de mis competiciones favoritas y en mi ciudad me da todavía más gusto y orgullo».

P: ¿Cómo surge esta oportunidad?

R: «Me contactaron del equipo de Kosmos más o menos en septiembre y me sorprendió porque no me lo esperaba. Albert Costa me dijeron que por motivos personales no podía ser directos y que habían pensado en mí. En un primer momento fue un shock pero les dije que me hacía mucha ilusión, que yo me sentía como jugador y mi objetivo era recuperarme físicamente el ritmo de competición perdido, pero era algo que me dejaba sin vacaciones, pero no algo que me dejaba sin tres semanas de torneos para mí. Me quedo sin vacaciones encantado, es una experiencia muy bonita y que creo que podía aportar mi experiencia como jugador para hacer el evento un poquito mejor».

P: Le iba a preguntar cuánta cuerda le queda como tenista profesional…

«Sinceramente, mi mentalidad está puesta aquí pero en cuanto termine mi mentalidad y motivación es prepararme lo mejor posible para 2022. El año pasado no pude hacer pretemporada pero espero este año pegarme casi un mes al 100% y empezar 2022 al 100%. Al final llevo sin entrenar bien, bien casi dos años y así es complicado competir, prácticamente imposible. Espero que mi cuerpo aguante y el año que viene dar mi 100% y ver hasta dónde puedo llegar. Después veré si ha sido suficiente, si sigo un año más…»

P: La Copa Davis vivió una importantísima modificación de formato impulsada por Kosmos y aprobada por la ITF. ¿Cómo vio usted este cambio y cómo lo ve ahora?

R: «Es un formato muy diferente. Por un lado mucha gente, no sé si Zverev, que dice «quiero ganar la Copa Davis real». Al final la Copa Davis real tenías que haber sido diez años mayor o tener 38 años como yo, no 23 o 24 y hubieras jugado. Las cosas evolucionan. Nosotros cuando jugábamos la Davis por un lado nos gustaba la emoción de jugar de casa o visitante pero por otro el calendario siempre nos quejábamos de que era malísimo para nosotros».

«Como calendario, para lesiones, como jugador en sí, era horrible, pero tenía aquello de jugar contra 10.000 o en casa contra 20.000 personas. En ese sentido sí es diferente la atmósfera que se vive con las aficiones pero como comodidad de calendario no tiene ni punto de comparación, es mucho más cómodo».

P: El coronavirus aún no se ha marchado y prueba de ello es lo sucedido en Austria

R: «Lo de Austria ha sido un golpe duro. Teníamos pensado un 50% o un 60% de aforo, lo que nos dejaran, y la última semana ha cambiado todo con los picos de Austria y Alemania, que en los dos países están en picos máximos de contagios . Han puesto justo esto –las restricciones– a una semana de la Davis, es un poco de mala suerte. Se tiene que jugar a puerta cerrada que para los equipos es más frío».

P: España llega al torneo sin Nadal, pero con Carlos Alcaraz

R: «Cada jugador es uno mismo, Carlos Alcaraz conseguirá y hará las cosas en su carrera de la mejor manera posible, pero a lo mejor consigue menos cosas que Nadal, igual, más es complicado, ganar 20 Grand Slams… Comparar a alguien con Nadal, Federer o Djokovic, seamos un poco más realistas y considerados. Estos tres jugadores no son normales».

P: ¿Nos estamos precipitando demasiado con el chico?

R: «Poner a Carlos Alcaraz como el nuevo Nadal es una presión extra que no se le debe de poner al chaval, creo que tiene una mentalidad muy buena, las cosas que está consiguiendo con 18 años si no la tuviera no las estaría consiguiendo, pero a mí siempre que me han preguntado nunca me ha gustado, cada jugador es diferente, tiene objetivos diferentes… Creo que es una presión extra para él que le puede hacer más daño que ayuda. Ya es un jugador superganador, supercompetitivo, supertrabajador, tiene a Juan Carlos Ferrero que creo que es superpositivo para él como experiencia y para llevarle de la mejor manera posible, pero dejarle que haga las cosas a su manera y que consiga las cosas como las tiene que conseguir. Nadal ha sido Nadal y es Nadal, Carlos Alcaraz es Carlos Alcaraz».

P: Le tengo que preguntar por Gerard Piqué. ¿Le esperan estos días en el Madrid Arena?

R: «Esperemos que algún día Xavi le deje venir. Sabemos que él está en una situación por el cambio de Koeman, que ha venido Xavi, que no es fácil. Evidentemente el club y el entrenador y jugadores quieren retomar el vuelo y volver a las posiciones altas en Liga y Champions, pero esperemos que un par de días se pueda escapar, que Xavi le deje, desde aquí Xavi, espero que le dejes venir algún día».

P: ¿Cómo es su relación con Gerard y el equipo de Kosmos Tennis?

R: Mi relación con todos es muy buena. Es verdad que con Gerard no he podido coincidir personalmente, he estado jugando torneos hasta la semana pasada y él está liadísimo con sus partidos de fútbol, pero con todo el resto del equipo de Kosmos sí y estamos intentando hacer las cosas de la mejor manera para que todo salga lo mejor posible».

P: 2021 será el último año de las finales de la Davis en Madrid.

R: «La gente tiene que entender que esto es como el Mundial de fútbol pero en tenis, porque es el Mundial de Tenis y en el de fútbol cada cuatro años es en un sitio diferente. Hemos tenido la suerte de poder tenerlo dos años seguidos en Madrid, en España, pero tiene que ir a otros países, porque participan en este Mundial tienen que tener la oportunidad de que de repente pueda ser en otro país».