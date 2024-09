Fernando Torres desmiente al árbitro que le expulsó y niega lo que recoge en el acta

Fernando Torres ha publicado en sus redes sociales un comunicado en el que desmiente al colegiado que le expulsó el pasado sábado, en el partido entre el Atlético de Madrid B y el Yeclano. El entrenador del filial del conjunto rojiblanco fue expulsado a los 10 minutos de partido, tras dos amarillas. Sin embargo, no está de acuerdo con lo que se escribió en el acta, por lo que ha dado explicaciones sobre lo sucedido.

El técnico ha señalado que, dadas las acusaciones vertidas por el árbitro sobre él, se ve «obligado a salir públicamente para discrepar» con el escrito del colegiado Palomares Gutiérrez. El ex jugador del conjunto rojiblanco y actual entrenador de su segundo equipo ha señalado que en las imágenes del encuentro se ve que lo sucedido no se corresponde con lo que cuenta el árbitro en el acta.

«En ningún caso levanto el dedo al cuarto árbitro como tampoco pronuncio la frase que se me atribuye», desvela Torres. El colegiado recogió lo sucedido señalando que la primera amonestación se debía a «protestar ostensiblemente la decisión del árbitro», aunque lo grave viene a la hora de explicar la segunda tarjeta, puesto que Palomares Gutiérrez señaló que el técnico rojiblanco le dijo al cuarto árbitro «tú conmigo ten cuidado», además de indicar que «le señalaba con actitud desafiante con el dedo».

Ante esto, Fernando Torres ha emitido un comunicado en el que niega lo que recoge el colegiado en el acta, aunque no considera que fuera algo hecho adrede, sino que se trata de «un error». Además, ha solicitado que se le anule la sanción, una vez se compruebe que no sucedió lo que señala el árbitro. «Espero que los comités correspondientes me permitan ejercer mi labor en la próxima jornada», finaliza.

Comunicado de Fernando Torres

Respetando la labor arbitral por encima de todo, quiero aclarar lo ocurrido ayer en Majadahonda con motivo de la expulsión.

Me veo obligado a salir públicamente para discrepar con la redacción del acta elaborada por el señor Palomares. Las imágenes demuestran que en ningún caso levanto el dedo al cuarto árbitro como tampoco pronuncio la frase que se me atribuye. Niego absolutamente que me manifestara con las palabras que el redactor del acta pone como mías. Siempre he considerado y defendido al colectivo arbitral, pero no puedo pasar por alto la redacción equivocada del mismo.

No quiero entrar en polémica, pero no admito lo que el colegiado escribe sobre lo ocurrido, porque no fue como relata. Entiendo la dificultad de su labor, pero un error así no se debe cometer. Confío en su imparcialidad, pero esta vez o no me escuchó bien o le transmitieron mal. Espero que los comités correspondientes me permitan ejercer mi labor en la próxima jornada.

Fdo: Fernando Torres

Entrenador Atlético de Madrid B