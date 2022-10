Fernando Alonso: «Todo el mundo sabe que Ferrari ganó dos carreras con algo ilegal»

Fernando Alonso es el indiscutible perro viejo de la Fórmula 1 y ya las ha visto de todas los colores a lo largo de su dilatada carrera. Por esa razón, había curiosidad por escuchar sus reflexiones en torno al posible castigo que le puede caer a Red Bull por romper el techo presupuestario. Alejado de la pelea por el título, y por ello aún más libre que nunca para opinar, el piloto español recordó que esta competición siempre ha transcurrido paralela a toda suerte de triquiñuelas.

«Este tipo de cosas siempre han formado parte de la Fórmula 1. El techo presupuestario es algo nuevo, pero siempre ha habido aspectos que se podían exprimir y áreas grises en el reglamento. La gente que ha ganado títulos mundiales siempre lo ha conseguido sacando partido de un área gris. Los otros equipos lo copian y entonces se prohíbe lo que fue legal durante un par de carreras. Esa es la naturaleza de la Fórmula 1», reflexionó Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos.

En este sentido, dijo no recordar a «ningún equipo campeón que no haya explotado algún aspecto que sorprendiera a las demás escuderías». «Lo hizo Brawn en 2009, también Red Bull en 2012, luego Mercedes en su época de dominio… Ferrari ganó dos carreras en 2019 con algo que todo el mundo sabía que era ilegal y no ocurrió nada. Imagínate si hubieran ganado el Mundial con ese motor. Al final confío en la gente que tiene el poder, yo solo soy un piloto», se resignó.

Alonso, que vistió durante cinco años el mono de Ferrari hasta su salida en 2014, hacía referencia a la enorme polémica generada por la escudería italiana hace tres años. En aquel Mundial, Mercedes seguía aplicando su rodillo hasta que Charles Leclerc sorprendió con dos triunfos seguidos para la Scuderia en Bélgica e Italia después del parón veraniego.

Otros equipos, especialmente Red Bull, denunciaron que Ferrari había hecho trampas con el motor y la FIA zanjó el asunto con una investigación muy opaca de la que no trascendieron detalles de forma pública. Lo único seguro es que el equipo italiano se pasó dos años y medio sin volver a celebrar una victoria en la Fórmula 1.