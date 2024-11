Fernando Alonso: «Quiero intimidar a Verstappen para cambiar la historia»

Fernando Alonso volvió a hablar de su gran sueño después de que Max Verstappen siguiera cumpliendo parte del suyo este domingo al proclamarse campeón del mundo por cuarta vez. El tercer Mundial de Fórmula 1 es por lo que el asturiano trabaja cada día y por lo que continúa siendo el capitán de un barco sin rumbo como es Aston Martin. Este domingo, en el Gran Premio de Las Vegas, quedó undécimo, pero su coche estaba para mucho menos.

Un Verstappen sin fisuras ni «puntos débiles» se unió a un selecto club de tetracampeones de la F1. «Todos los que han peleado con Max hasta ahora por campeonatos no han conseguido intimidarle mucho, ojalá me toque a mí y ojalá pueda yo cambiar la historia», señaló Alonso, al que el holandés admira desde hace muchos años.

Además, indicó que el holandés debe»estar muy orgulloso» de lo que ha hecho este año. «No ha tenido el mejor coche en gran parte del campeonato y aun así no tuvo puntos débiles. El mejor ejemplo es Brasil, que solo con su talento ganó la carrera, porque no creo que el coche estuviese para estar en esa posición, así que ha sido el mejor piloto este año. Hay que felicitarle y hay que seguir buscándole puntos débiles, que ahora mismo parece que no tiene», afirmó.

En otro orden de cosas, el asturiano explicó que la carrera fue «la mejor sesión del fin de semana». «El coche se sentía más competitivo. Perder los puntos a cuatro vueltas del final te deja un sabor de boca amargo, pero con ganas de subirte al coche ya. Intentaré buscar un poco de revancha en Qatar», declaró.

Alonso quiere ir a por Verstappen en el futuro

«El coche está en parque cerrado, así que no hemos tocado nada. La estrategia fue muy agresiva, saliendo con los blandos, pero también nos ofreció mucha pista libre sin coches delante. Creo que igual merecíamos ese punto. Acabamos undécimos con un coche que no es muy competitivo, y si hubiese una carrera dentro de media hora, me subiría al coche otra vez y lo intentaría», continuó en DAZN.

En este sentido, recalcó que son «gente competitiva» y que les gusta «pelear aunque sea por un punto». «No nos va a cambiar nada, ni en constructores, ni en pilotos. Pero aunque sea por el décimo, luchas como si fuese por un podio y tienes ganas de llegar a Qatar. Tienes que aceptar cuáles son los objetivos de cada día, todos queremos ser campeones del mundo, pero solamente uno lo es», concluyó.