El fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin causó un gran revuelo tras su anuncio, sobre todo porque la escudería británica es el noveno equipo en la clasificación. Esto chocó un poco al asturiano al principio pero tras ver la gran inversión que están realizando, el bicampeón del mundo confían en el plan de Aston Martin para volver a ganar. Y no es el único. Jean Alesi, ex piloto de Ferrari con el que consiguió su única victoria en el campeonato (Canadá 1995), y Emerson Fitipaldi también creen en el plan.

«Tengo entendido que hay un nuevo inversor en Aston Martin y que son muy ambiciosos. Han puesto el listón muy alto. Así que espero que Alonso haya hecho un buen movimiento esta vez porque a veces ha cometido algunos errores en su vida. Espero que Alonso haya acertado con este cambio y acabe bien su carrera, sería una buena historia para todos nosotros», comentó el piloto francés.

«Claro que puede volver a ganar títulos. No es una cuestión de talento porque sabemos que eso ya lo atesora. Queda por saber si puede aguantar físicamente toda la temporada luchando contra los jóvenes pilotos. Pero yo pienso que sí puede hacerlo. Los coches actuales son muy exigentes para soportar las fuerzas G, pero Fernando nunca ha dejado de pilotar. Cuando no estaba en la F1, corría con coches deportivos y siempre está en un coche, así que estoy seguro de que puede ser competitivo. Pero ganar un campeonato del mundo para un equipo como Aston Martin ahora mismo… no creo que eso ocurra, al menos, el próximo año», aseguró Alesi que no duda del talento de Fernando Alonso.

Así de rotundo se mostró el piloto galo en una entrevista con Give Me Sport. Alesi no es el único que tiene fe en el proyecto de Aston Martin, Emerson Fitipaldi también confía en que el español, al que considera, «uno de los mejores pilotos de la parrilla», regrese a la cima: «Por supuesto que Alonso puede ser tricampeón. Es el piloto con más experiencia, está motivado y tiene mucho talento, como ha demostrado este año». Por último, Alesi, aprovechó para compartir su mejor anécdota con el bicampeón del mundo.

«Voy a contar una historia. Estaba en Hockenheim y, en aquel momento, teníamos el circuito largo, no era el Hockenheim que tenemos ahora. Había esas largas rectas que se adentraban en el bosque, así que, por supuesto, teníamos la sección del estadio con todo el público y luego durante mucho tiempo estabas en el bosque sin público. Así que Alonso estaba a mi lado (en el desfile de pilotos) y de repente al final del bosque había un aficionado con un cartel que decía: ‘Feliz cumpleaños, Fernando’. Así que me volví hacia él y le dije ‘Fernando, ¿es tu cumpleaños?’. Y le pregunté cuántos años tenía y me dijo: ‘¡20 años!’ Así que ese es mi recuerdo de él y contemplar ahora la carrera que ha tenido es algo simplemente increíble. Qué luchador… por pilotos como él vale la pena pagar el precio de una entrada», contó el francés.