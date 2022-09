Alpine ninguneó a Fernando Alonso y ahora busca un piloto como Fernando Alonso

Hay cinco asientos libres en la Fórmula 1 para la próxima temporada y todo el mundo tiene claro cuál es el más jugoso de todos ellos. Claramente no se trata de Williams, Haas, Alpha Tauri ni Alfa Romeo, equipos relegados a ver desde lejos la pelea en la zona noble. Todas las miradas apuntan a Alpine. El casting en el equipo francés se puso en marcha en cuando Fernando Alonso anunció su salida rumbo a Aston Martin. Después de ningunear durante meses al piloto español, ahora están buscando a un candidato muy similar…

«Necesitamos a alguien que nos ayude a desarrollar el equipo y que ayude a desarrollar el coche. Necesitamos un piloto lo suficientemente experimentado y efectivo que sume puntos de inmediato y también que tenga buena relación con el equipo. Estos son los criterios que buscamos», explica el CEO de Alpine, Lauren Rossi.

Capacidad para desarrollar el coche, experiencia y rendimiento inmediato. Lo que están buscando en Alpine es un trasunto del mismo piloto que se les ha escapado de las manos, un Fernando Alonso que cerró su acuerdo con Aston Martin en un pispás, en cuanto comprobó que en su próximo equipo si le garantizaba unas condiciones acordes a su talento.

«Nos hubiera encantado que Fernando continuara. Es un campeón increíble y seguirá siendo una leyenda de nuestra marca. Es un campeón excepcional, un caballero que continúa haciendo un trabajo fantástico para nosotros a pesar de haber firmado con Aston Martin para 2023.. Estamos tristes de separarnos, pero seguimos siendo familia. Así es la vida. Es un golpe perder a un campeón», lamenta Rossi en la web oficial de la Fórmula 1.

