Fernando Alonso reapareció públicamente tras su fichaje por Aston Martin y unas vacaciones de verano que ya han llegado a su fin. El todavía piloto de Alpine se juntó con Aleix Espargaró, piloto de MotoGP, Alejandro Valverde y el mítico portero de la selección española de balonmano José Javier Hombrados, como moderador de esta animada tertulia. Esta reunión entre grandes deportistas españoles se llevó a cabo a través de un Instagram Live de la marca de bebidas isotónicas RAW, donde el piloto explicó qué es ‘El Plan’ y sus motivos del fichaje por Aston Martin, entre otros temas.

Y es que el famoso Plan de Alonso era una auténtica incógnita para todos. Mucha gente hablaba de ello, pero nadie sabía realmente lo que era, incluso el propio piloto llegó a declarar que ni él sabía lo que era. Pues bien, finalmente el doble ganador del Mundial de F1 explicó lo que es: ‘El Plan’ era volver a la F1. Después de 18 años, me tomé dos años fuera de la máxima categoría. Hice las 24 Horas de Le Mans, la Indy 500, el Dakar… Fue enriquecedor tanto en lo profesional, como en lo personal.Volver a la F1 era un reto atractivo y ha salido bien. Estoy cómodo con el coche».

Respecto a su nuevo proyecto como piloto de Aston Martin, quiso mostrar sus ganas e ilusión por esta aventura que dará comienzo a partir del próximo año: «Me siento rápido y en forma. Ahora con el fichaje por dos años más con otra escudería (Aston Martin) renuevas un poco las ilusiones y ojalá que salga bien».

Frialdad en el ‘paddock’

Fernando Alonso, entre bromas, habló sobre sus 41 años de edad y fue preguntado si le llaman viejo en su equipo:»No se atreven. Lo piensan, pero nadie dice nada. En la F1, por desgracia, no tenemos la amistad que hay en otros deportes como en el ciclismo y MotoGP. En la F1 hay bastante distancia entre todos los pilotos. Hay mucho secretismo y ego. No hay conversaciones normales, ni se da el escenario adecuado para este tipo de bromas, como la de llamarte viejo a la cara. No existe ese tipo de relación».

Retirada

«No tengo nada calculado. El deporte es nuestra vida, lo ha sido siempre, desde niño. Sabemos que tenemos fecha de caducidad. No vamos a trabajar hasta los 65 como en otros trabajos. Intentas disfrutar todo lo que puedes de tu tiempo aquí. Cuando dejé la F1 estaba agotado mental y físicamente. Estaba exhausto de todos los compromisos que requiere pilotar y ahora en esta nueva etapa no tengo ese estrés o cansancio. Estoy más fresco», relató Alonso cuando hizo un parón en la Fórmula 1 en 2018. «Tampoco puedo decir cuánto tiempo más voy a seguir en la F1. Del deporte del motor no me retiraré nunca, pero del deporte más exigente será antes. Dejaré la F1 cuando vea que no me hace feliz, pero ahora mismo es todo lo contrario», zanjó el piloto asturiano.