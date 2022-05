Fernando Alonso estalla contra los comisarios: «Son unos incompetentes»

Fernando Alonso habló de la sanción en el Gran Premio de Miami que le dejó fuera de los puntos al ser penalizado con cinco segundos por saltarse una curva. El español perdió en la pista todo el tiempo que recuperó por esa maniobra, pero la decisión de los comisarios de castigarle fue firme. Ahora el bicampeón del mundo ha decidido ajustar cuentas con aquellos que tomaron la decisión.

«Fue injusto, creemos que fue muy injusto, incompetencia de los comisarios. No fueron muy profesionales en Miami, me salté una curva y después devolví todo el tiempo por vuelta, pero cuando te saltas una curva se ve la ganancia en el sector. Tomaron la decisión sin pedir pruebas, llevamos las pruebas después de la carrera con el tiempo que devolvimos pero ni siquiera estaban en la habitación, estaban recogiendo sus cosas», dijo Fernando Alonso sobre el suceso.

El asturiano se calentó porque no le dejaron dar su versión de los hechos perdiendo la novena plaza y cayendo hasta la undécima. «Les pedimos cinco minutos, pero ya no podían echar atrás la penalización. Estuvo muy mal, sinceramente. Ya es el pasado, pero es algo que no puede pasar en la Fórmula 1, con el profesionalismo y los estándares que tiene la Fórmula 1», puntualizó.

Fernando Alonso intentará en el Gran Premio de España cambiar una tendencia horrible esta temporada. El piloto sólo suma dos puntos tras cinco carreras y quiere olvidar toda la mala suerte que ha tenido en el arranque de temporada. «Ahora llega la hora de que cambien las cosas», asegura.

El piloto de Alpine estrenará un nuevo alerón trasero en Barcelona con el que espera ganar varias décimas por vuelta. Fernando Alonso necesita que la escudería francesa mejore las prestaciones en carrera y especialmente en lo referente a la degradación de los neumáticos.