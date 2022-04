Fernando Alonso quiso ajustar cuentas con Lewis Hamilton, ahora que el británico no tiene el mejor coche de la parrilla. El asturiano, quien lleva viviendo esa situación durante mucho tiempo, quiso darle ánimos para la travesía por el desierto que le espera a tenor del bajo rendimiento de Mercedes con un mensaje muy esclarecedor.

«Es la Fórmula 1. Siempre ha sido así. Cuando Senna ganó carreras y títulos, tenía el coche más rápido. Cuando yo gané el campeonato, tenía el coche más rápido. Michael tenía el coche más rápido. Lewis rompió todos los récords porque tenía el coche más rápido. Ahora, Lewis está pilotando muy bien y es decimotercero. Así es la Fórmula 1», dijo el español en Racing News 365.

Además, Fernando Alonso se mostró muy crítico con una nueva reglamentación que a su juicio no ha igualado las cosas con dos escuderías muy por encima del resto. «No hay carrera en este momento. Es como pelear con Lewis el año pasado, o con Verstappen. Empiezan últimos y terminan en el podio, así que no hay mucho por lo que pelear», dijo el español sobre la frustración que le supone no poder pelear ahora mismo por victorias.

El piloto asturiano encadenó una serie de malas decisiones en su carrera tras fichar por McLaren en 2015. Desde entonces sólo ha podido pisar el podio en una ocasión –el año pasado con Alpine– tras estar en equipos poco competitivos, pese a que nadie duda de que el bicampeón del mundo ha conseguido mantener su talento.

Ahora Lewis Hamilton está viviendo una situación similar y atípica en su carrera viéndose relegado a la parte media del grupo. Mercedes está trabajando para ofrecer un mejor coche al siete veces campeón, quien quizá se retire si no ve progresos en el coche. Pelear por un décimo ya no le motiva lo más mínimo.